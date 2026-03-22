Incendio en San Juan de Aragón Deja 3 Perros Muertos y una Mujer Rescatada

La mañana de este domingo 22 de marzo de 2026, un fuerte incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero activó los protocolos de emergencia y generó una intensa movilización de bomberos y paramédicos en la colonia San Juan de Aragón Primera Sección.

El siniestro se registró en el cruce de la Avenida 503 y la Calle Tercera de 503. Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, mientras que personal de seguridad resguardó el perímetro para facilitar las maniobras de rescate.

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¿Qué pasó con los habitantes de la casa que se incendió en la GAM?

Tras controlar el fuego, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el sitio. Se reportó que una mujer fue atendida tras presentar una fuerte crisis nerviosa derivada del incidente. No se reportaron personas lesionadas.

El saldo para los habitantes del inmueble incluyó la pérdida de sus animales de compañía. Los cuerpos de rescate localizaron a cinco perros dentro de la vivienda; aunque dos de ellos lograron ser puestos a salvo, se confirmó que tres canes perdieron la vida en el lugar.

Personal de la Unidad Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía Gustavo A. Madero se presentó en el domicilio para realizar una inspección en el lugar del incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta que originó el fuego, por lo que se espera que los peritajes continúen durante las próximas horas.

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CH