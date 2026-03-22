¿Buscas Trabajo? Abren Vacante Con Sueldo de 20 Mil Pesos en CDMX; Piden Primaria Terminada

El Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México, publicado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE CDMX), dio a conocer su más reciente listado de vacantes correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2026, en el que diversas empresas ofertan oportunidades laborales en distintas alcaldías de la capital.

Dentro de esta publicación destaca el módulo de Azcapotzalco, donde se concentran al menos 20 vacantes con sueldos que van desde los 9 mil hasta los 20 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto, experiencia y responsabilidades requeridas.

¿De qué es la vacante?

En este contexto, N+ presenta una opción laboral que ha llamado la atención por el nivel salarial que ofrece en comparación con los requisitos solicitados. Se trata de la vacante con ID 21082680, dirigida a personas con experiencia en carpintería.

De acuerdo con la información difundida, la empresa busca personal con conocimientos en el área y una experiencia mínima de dos a tres años en trabajos relacionados.

Uno de los puntos que más resalta es que el nivel académico requerido es únicamente primaria terminada, lo que abre la puerta a un mayor número de aspirantes que cuenten con habilidades en este oficio.

Asimismo, se especifica que el puesto es de jornada completa, por lo que se espera disponibilidad de tiempo por parte de los interesados para cumplir con las actividades asignadas.

¿Qué ofrecen?

En cuanto a las prestaciones, la empresa Transporte de Carga Grupo M y M ofrece un salario mensual de 20 mil pesos, posicionando esta vacante como una de las mejor remuneradas dentro de este módulo.

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