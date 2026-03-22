Cuantiosos Daños Provoca una Pipa Fuera de Control en la Autopista México-Puebla

La madrugada de este domingo una pipa de agua chocó contra el muro de concreto de contención que divide los carriles centrales de la autopista México-Puebla, de la lateral de la vialidad, a la altura de la Colonia Villa Frontera.

Noticia relacionada: Localizan Tráiler con Autos Clásicos Robado en Autopista Puebla-Orizaba en Tecamachalco, Puebla

Choca pipa de agua contra muro de contención a la altura de Villa Frontera en Puebla

El operador de la pesada unidad habría perdido el control, lo que generó el impacto con la estructura que terminó hecha pedazos, y cuyos residuos invadieron el paso vehicular.

La pipa terminó con el frente dañado y el eje destrozado, y hasta el momento se desconoce el estado de salud del operador, así como las causas que provocaron el percance, que afortunadamente no involucró a otras unidades.

Vuelca automóvil en carril de baja de la autopista México-Puebla

Un fuerte accidente se registró durante las primeras horas de este domingo, cuando un automovilista perdió el control y volcó en carriles de la autopista México-Puebla.

La unidad, terminó volcada sobre uno de sus costados, a la altura de la incorporación al Parque Industrial Finsa, con dirección al puente de La María, sentido a la Ciudad de México. Elementos de Protección Civil brindaron auxilio y la unidad fue retirada horas después con una grúa.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR