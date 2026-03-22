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Cuantiosos Daños Provoca una Pipa Fuera de Control en la Autopista México-Puebla

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El chofer de una pipa chocó la unidad contra la estructura de concreto a la altura de Villa Frontera en Puebla.

Accidente de Pipa en Autopista México Puebla Altura Villa Frontera Choque contra Muro de Contención

Durante la noche la pesada unidad derribó el muro de contención. Foto: X @virales_mex

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La madrugada de este domingo una pipa de agua chocó contra el muro de concreto de contención que divide los carriles centrales de la autopista México-Puebla, de la lateral de la vialidad, a la altura de la Colonia Villa Frontera.

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Choca pipa de agua contra muro de contención a la altura de Villa Frontera en Puebla

El operador de la pesada unidad habría perdido el control, lo que generó el impacto con la estructura que terminó hecha pedazos, y cuyos residuos invadieron el paso vehicular.

La pipa terminó con el frente dañado y el eje destrozado, y hasta el momento se desconoce el estado de salud del operador, así como las causas que provocaron el percance, que afortunadamente no involucró a otras unidades.

Vuelca automóvil en carril de baja de la autopista México-Puebla

Un fuerte accidente se registró durante las primeras horas de este domingo, cuando un automovilista perdió el control y volcó en carriles de la autopista México-Puebla.

La unidad, terminó volcada sobre uno de sus costados, a la altura de la incorporación al Parque Industrial Finsa, con dirección al puente de La María, sentido a la Ciudad de México. Elementos de Protección Civil brindaron auxilio y la unidad fue retirada horas después con una grúa.

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Con información de N+

JAPR

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