Cuantiosos Daños Provoca una Pipa Fuera de Control en la Autopista México-Puebla
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El chofer de una pipa chocó la unidad contra la estructura de concreto a la altura de Villa Frontera en Puebla.
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La madrugada de este domingo una pipa de agua chocó contra el muro de concreto de contención que divide los carriles centrales de la autopista México-Puebla, de la lateral de la vialidad, a la altura de la Colonia Villa Frontera.
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Choca pipa de agua contra muro de contención a la altura de Villa Frontera en Puebla
El operador de la pesada unidad habría perdido el control, lo que generó el impacto con la estructura que terminó hecha pedazos, y cuyos residuos invadieron el paso vehicular.
La pipa terminó con el frente dañado y el eje destrozado, y hasta el momento se desconoce el estado de salud del operador, así como las causas que provocaron el percance, que afortunadamente no involucró a otras unidades.
Vuelca automóvil en carril de baja de la autopista México-Puebla
Un fuerte accidente se registró durante las primeras horas de este domingo, cuando un automovilista perdió el control y volcó en carriles de la autopista México-Puebla.
La unidad, terminó volcada sobre uno de sus costados, a la altura de la incorporación al Parque Industrial Finsa, con dirección al puente de La María, sentido a la Ciudad de México. Elementos de Protección Civil brindaron auxilio y la unidad fue retirada horas después con una grúa.
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Con información de N+
JAPR