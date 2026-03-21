Rescatan a Dos Senderistas Lesionados que Cayeron en un Barranco en Puebla

Este sábado 21 de marzo de 2026 se dio a conocer que dos senderistas fueron rescatados luego de caer al interior de un barranco en el municipio poblano de Quimixtlán.

Las dos personas fueron identificadas como Iván Enrique Martínez Bello, de 21 años, y Lucía Bello Reyes, de 45 años, ambos originarios de Xalapa, Veracruz, reportadas como estables y trasladadas a un hospital en la comunidad de Teocelo.

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Rescatan a dos senderistas que cayeron en barranco de Quimixtlán, Puebla

Encabezados por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, elementos de las coordinaciones regionales de Protección Civil de Ciudad Serdán, Tehuacán y Libres rescataron a dos personas lesionadas tras caer en un barranco mientras realizaban senderismo en la localidad de Barranca Grande, en Quimixtlán.

El hecho activó un operativo conjunto estructurando un plan de trabajo inmediato. En las acciones participaron 21 elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, así como personal de la Cruz Roja Delegación Tehuacán, Seguridad Pública Municipal y Policía Estatal destacamentada en Chilchotla, quienes se trasladaron en convoy con unidades oficiales y de apoyo.

Durante el desarrollo del operativo, autoridades del estado de Veracruz informaron que pobladores de la zona lograron ubicar a las personas lesionadas tras una caminata aproximada de dos horas y media en terreno montañoso.

Posteriormente, se solicitó apoyo especializado con equipo de rescate, incluyeron camillas, cuerdas y lámparas, para facilitar su extracción en condiciones seguras.

Trasladan a hospital a senderistas rescatados en localidad de Barranca Grande, en Quimixtlán, Puebla

Las personas lesionadas, identificadas como Iván Enrique Martínez Bello, de 21 años, y Lucía Bello Reyes, de 45 años, ambos originarios de Xalapa, Veracruz, fueron reportadas como estables y trasladadas para su atención médica a un hospital en Teocelo.

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En todo momento se mantuvo monitoreo permanente y comunicación con el sistema de emergencias 9-1-1 y familiares, garantizando una intervención coordinada y oportuna en el rescate de los senderistas.

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