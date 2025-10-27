Tres Alpinistas de la Escuela Nacional de Alta Montaña se Accidentaron en el Pico de Orizaba

Tres alpinistas pertenecientes a la Escuela Nacional de Alta Montaña de la Ciudad de México fueron rescatados luego de sufrir un accidente mientras realizaban un curso en la cara norte del Volcán Citlaltépetl, también conocido como Pico de Orizaba, en límites de los estados de Puebla y Veracruz.

Durante las actividades del curso de alta montaña, se registraron tres caídas en el Glaciar Jamapa. Uno de los participantes fue el más afectado, sin embargo, logró llegar al refugio por sus propios medios y posteriormente fue trasladado para su valoración médica.

Por la noche se finalizó la emergencia por el accidente de los alpinistas. Foto: Socorro Alpino

Los otros dos alpinistas descendieron sin apoyo externo y se reportaron fuera de peligro.

Alpinistas de la Escuela Nacional de Alta Montaña sufren caídas en el Pico de Orizaba

Un grupo de alpinistas que realizaba prácticas de ascenso en el Glaciar Jamapa, en la cara norte del Pico de Orizaba, sufrió un percance durante el fin de semana, al perder el control durante una maniobra.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla (PC) informó que los tres deportistas fueron atendidos por personal especializado, presentando únicamente lesiones leves.

Los alpinistas lograron descender por sus propios medios después del accidente. Foto: Socorro Alpino

Sobreviven deportistas que sufrieron caída a más de 5 mil metros de altura en el Volcán Citlaltépetl

Avanzada la noche, el Director Operativo de Socorro Alpino, José Luis Estrada Ramírez, confirmó que todos los involucrados en el rescate se encuentran en buen estado y la emergencia fue finalizada.

El rescatista explicó que el accidente ocurrió cuando tres cordadas de montañistas, todos con experiencia previa, realizaban ejercicios de entrenamiento a más de 5 mil 200 metros de altura.

Los deportistas lograron estabilizarse y controlar la situación sin necesidad de rescate especializado, por lo que se reportan fuera de peligro.

Rescatan a Alpinistas de Alpina Perdidos en el Pico de Orizaba

