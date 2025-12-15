Buscan a 12 Alpinistas Extraviados en el Pico de Orizaba; Esto Sabemos

Un reporte de auxilio a cinco mil 200 metros sobre el nivel del mar alertó a las autoridades; 12 alpinistas se encuentran extraviados en el volcán Citlaltépetl también conocido como el Pico de Orizaba.

De acuerdo a la Coordinación de Protección Civil Estatal de Puebla, un grupo de alpinistas reportaron que se encontraban perdidos a través vas de una llamada al 9-1-1, en donde también lograron mandar sus últimas coordenadas antes de que se interrumpiera la comunicación.

De inmediato el cuerpo de emergencias en coordinación del coronel Bernabé López Santos, inició las acciones de búsqueda con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y autoridades de Tlachichuca.

Noticias relacionada: Luego de 24 Horas Desaparecidos; Así Fue el Rescate de Once Alpinistas en el Pico de Orizaba

12 alpinistas desaparecidos en el Pico de Orizaba; Activan operativo de búsqueda en alta montaña

De manera preliminar se sabe que las condiciones climáticas de este fin de semana provocó que al menos de 12 alpinistas perdieran el camino de regreso en el lado norte del Pico de Orizaba.

Además, se dio a conocer que las personas se encontraban con guías, sin embargo, la nubosidad densa redujo la visibilidad del recorrido por lo que ya no pudieron descender como lo tenían previsto.

Las autoridades mantienen las labores a las cuales se sumaron guías locales voluntarios para para delimitar el área probable de localización y realizar tareas de búsqueda y rescate.

Gracias a los protocolos de atención a emergencias en alta montaña, se dio a conocer de manera extraoficial que el grupo de 12 alpinistas probablemente se encuentran en la zona conocida como "Los Nidos", sin embargo las condiciones del terreno han dificultado su llegada.

Se espera que en las próximas horas den a conocer más sobre el caso y que los afectados puedan ser rescatados para ser atendidos por el servicio médico para descartar algún incidente mayor.

Rescatan a Once Alpinistas Extraviados en el Pico de Orizaba

Rescatan a mujer alpinista tras accidente en el Pico de Orizaba

Este fin de semana una mujer sufrió un accidente mientras escalaba el volcán Citlaltépetl, la alpinista tuvo que ser rescatada a cinco mil metros sobre nivel de mar y posteriormente fue descendida en camilla.

A pesar de vivir momentos de tensión en cima del Pico de Orizaba, minutos más tarde se confirmó que la mujer estaba fuera de riesgo y su estado de salud era estable.

Historias recomendadas:

Con información Maggie Castillo

MCS