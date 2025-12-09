Luego de 24 Horas Desaparecidos; Así Fue el Rescate de Once Alpinistas en el Pico de Orizaba

Un grupo de once alpinistas fueron reportados como desparecidos luego de escalar el Volcán Citlaltépetl también conocido como el Pico de Orizaba; Luego de poco más de 24 horas fueron rescatados con vida.

Gracias a un reporte del Arco de Seguridad 911 se inició un operativo de búsqueda de once personas originarias de Guatemala quienes el 7 de diciembre habían salido a pasar el día haciendo alpinismo en el volcán más grande de México.

Acciones de búsqueda tras reporte de once alpinistas guatemaltecos desaparecidos en el Volcán Citlaltépetl

Personal de Protección Civil y la unidad ALFA 1 de Tlachichuca, así como autoridades de Ciudad Serdán en Puebla, comenzaron con los recorridos en caminos principales del Pico de Orizaba para dar con su ubicación.

Además, se mantuvo comunicación con los grupos de montaña y autoridades estatales para reforzar la búsqueda. Fue hasta las 16:23 hrs. del 8 de diciembre que los once alpinistas fueron localizados. Esto grabaron los elementos de seguridad durante el rescate.

Rescatan a Once Alpinistas Extraviados en el Pico de Orizaba

Afortunadamente todo el grupo estaba con vida, y de acuerdo a los elementos de emergencia, se encontraban estables; Unicamente presentaban cansancio, un poco de deshidratación y efectos del frío.

Una vez que fueron rescatados, fueron trasladados a un punto seguro en donde recibieron la atención primaria y la revisión de sus signos vitales.

Localizan con vida a grupo de once alpinistas desaparecidos en el Pico de Orizaba; Tlachichuca agradece a cuerpo de rescate

El Concejo Municipal de Tlachichuca agradeció el trabajo de los cuerpos de rescate quienes gracias a su pronta reacción las personas fueron localizadas con vida.

Cabe resaltar que la cima del Volcán Citlaltépetl se encuentra a 5,600 metros sobre nivel del mar por lo que lo convierte en el coloso más grande de México, y por ende uno de los más peligrosos.

En esta temporada de invierno su vista es un espectáculo por lo que muchos alpinistas llegan para realizar este deporte, sin embargo, se debe tener mayor precaución debido a las condiciones climáticas ya que el riesgo aumenta con el frío y los caminos suelen ser más resbalosos.

Con información del Concejo Municipal de Tlachichuca

