Cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional en Puebla ¿Cuánto Ganó el Afortunado?

La noche de este viernes 20 de marzo de 2026 se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2877, el cual celebró el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez.

El premio mayor de este sorteo fue de 17 millones de pesos y el boleto ganador fue vendido en la ciudad de Puebla, por lo que aquí te damos todos los detalles de lo ocurrido.

Premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional cayó en Puebla

En punto de las 20:00 horas se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, donde resultó ganador el número 43889, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Puebla, la serie número 2 fue dispuesta para su venta en Río Bravo, Tamaulipas.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 9 y 4. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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Premios de sorteos de la Lotería Nacional en Puebla recientemente

Cabe destacar que en los últimos meses en Puebla han "caído" dos premios de sorteos de la Lotería Nacional:

El pasado 27 de enero se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3999. En esa ocasión el segundo premio de dos millones 550 mil pesos fue para el boleto 44105 donde la serie 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Puebla.

Resultado del Premio Mayor Sorteo Superior 2877 de la Lotería Nacional de Hoy 20 de Marzo 2026

El pasado 5 de diciembre de 2025 se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2866, el cual celebró el día del valuador, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos , donde resultó ganador el número 11487, la serie número 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de Puebla.

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Con información de N+

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