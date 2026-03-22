Madres Buscadoras “Las Escarabajo” Hallan 2 Fosas Clandestinas en Laguna de las Rosas, Zacatecas

Integrantes del colectivo de madres buscadoras “Las escarabajo” localizaron dos fosas clandestinas y restos óseos en la comunidad de Laguna de las Rosas en el municipio de Villanueva en Zacatecas, en una zona serrana colindante con Jalisco.

El hallazgo ocurrió durante una jornada de búsqueda en campo realizada el jueves 19 de marzo.

En medio de un terreno cubierto por huizaches y palmas, las mujeres siguieron diversas pistas que las condujeron a un sitio que, presuntamente, habría funcionado como campamento de un grupo criminal años atrás. Durante el recorrido, entre cerros de la comunidad, encontraron indicios como casquillos percutidos, prendas de vestir, incluyendo ropa táctica o camuflada, botas, cobijas, mochilas, gorras, cascos, paneles solares e incluso vehículos abandonados.

Madres buscadoras. Foto: Cuartoscuro

Las buscadoras señalaron que el operativo fue posible gracias a información anónima proporcionada por habitantes de la región, quienes viven en un contexto de violencia desde hace años. El colectivo reiteró su agradecimiento a quienes comparten datos que permiten orientar las búsquedas, al tiempo que cuestionaron la falta de acción por parte de las autoridades, pese a que, afirman, dicha información también está en manos del Estado.

Madres buscadoras. Foto: Cuartoscuro

Hallan dos fosas clandestinas

En el sitio fueron ubicadas dos fosas clandestinas. De ellas se logró extraer una osamenta completa y otra incompleta, ambas aún con vestimentas que podrían aportar elementos clave para su identificación. De acuerdo con las características de la ropa, las víctimas podrían haber sido personas jóvenes. Además, en el trayecto entre ambas fosas se localizaron restos óseos adicionales, correspondientes a otra osamenta completa dispersa.

El colectivo destacó la importancia de las prendas y objetos personales, ya que representan una posible vía de reconocimiento para las familias.

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