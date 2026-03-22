Localizan Muerta a Mujer Catequista en Puebla después de Dos Días Reportada como Desaparecida

Durante el fin de semana se confirmó el hallazgo sin vida de una mujer identificada como Argelia Vargas Conde, quien estaba reportada como desaparecida desde el 19 de marzo en el municipio de San José Chiapa en Puebla.

De acuerdo con la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Puebla, la mujer de 30 años de edad había sido vista por última vez el pasado jueves en dicho municipio, sin embargo, no había detalles sobre el momento de la desaparición ni la vestimenta que portaba.

Muere mujer que impartía catecismo Argelia Vargas Conde en San José Chiapa

La comunidad religiosa y habitantes de San José Chiapa en Puebla se encuentran consternados tras el hallazgo sin vida de una mujer que dedicó gran parte de su vida a la formación de la fe en el municipio.

​Se trata de Argelia Vargas Conde, una querida mujer catequista en la zona, quien apenas hace unos días había cumplido con su compromiso y "manda" ante el santo patrón San José. Había coordinado con éxito las ceremonias de primera comunión y confirmación de los niños de la localidad.

Muere Mujer por Volcadura de Auto en Periférico de Puebla

En horas recientes se confirmó el hallazgo de sus restos y se inició la investigación para determinar las causas de la muerte. Al momento, no se ha confirmado que el cuerpo haya presentado huellas de violencia.

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Parroquia San Jose Chiapa se pronuncia por muerte de Argelia Vargas Conde

Este domingo 22 de marzo la parroquia donde impartía clases de catecismo la mujer localizada sin vida, se pronunció por el lamentable hallazgo. Además de confirmar la pérdida de Argelia Vargas Conde, desearon consuelo a fortaleza a sus familiares.

La Policía Estatal COPEM en San Jose Chiapa confirmaron el hallazgo de su cuerpo en un camino de terracería que conduce a Rancho Rojo de Agua en la zona. Los oficiales dieron de conocimiento al Ministerio Público del municipio, solicitando el apoyo de un agente especializado en feminicidios.

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Con información de N+

JAPR

