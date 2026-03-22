Mujer Conductora Sale Proyectada de su Automóvil por Volcadura en la Autopista México-Puebla
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La víctima sobrevivió al fuerte accidente ocurrido a la altura del Parque Industrial Finsa en Puebla con dirección a Veracruz.
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La mañana de este domingo 22 de marzo se registró un accidente con volcadura sobre la autopista México-Puebla a la altura del Parque Finsa con dirección al Bulevar Hermanos Serdán.
De acuerdo con los primeros reportes, una mujer automovilista iba a exceso de velocidad y se volcó. Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a la persona lesionada y coordinar el retiro del vehículo.
Otros conductores captaron con su celular cómo terminó el automóvil rojo volcado tras el accidente, con sentido al puente de La María.
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Sobrevive mujer conductora a volcadura de su auto en la autopista
Policías Municipales de Cuautlancingo atendieron la emergencia junto con paramédicos, e informaron que la mujer de 44 años de edad salió proyectada del automóvil debido al accidente, a la altura del kilómetro 118.
Durante varios minutos se registró un importante embotellamiento en la zona que ocasionó retrasos. Es importante circular con extrema cautela coma respetando límites de velocidad y de forma responsable.
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Con información de Héctor Rangel y Jorge Cea
JAPR