Mujer Conductora Sale Proyectada de su Automóvil por Volcadura en la Autopista México-Puebla

La mañana de este domingo 22 de marzo se registró un accidente con volcadura sobre la autopista México-Puebla a la altura del Parque Finsa con dirección al Bulevar Hermanos Serdán.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer automovilista iba a exceso de velocidad y se volcó. Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a la persona lesionada y coordinar el retiro del vehículo.

Otros conductores captaron con su celular cómo terminó el automóvil rojo volcado tras el accidente, con sentido al puente de La María.

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Sobrevive mujer conductora a volcadura de su auto en la autopista

Policías Municipales de Cuautlancingo atendieron la emergencia junto con paramédicos, e informaron que la mujer de 44 años de edad salió proyectada del automóvil debido al accidente, a la altura del kilómetro 118.

Durante varios minutos se registró un importante embotellamiento en la zona que ocasionó retrasos. Es importante circular con extrema cautela coma respetando límites de velocidad y de forma responsable.

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Con información de Héctor Rangel y Jorge Cea

JAPR