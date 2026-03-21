Recuperan Nodriza Robada con Vehículos Clásicos en Puebla

Elementos de los tres órdenes de gobierno lograron recuperar una nodriza, plataforma que transportaba una colección de vehículos clásicos, en el estado de Puebla.

Luego de que se reportara su no localización unas horas antes, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales desplegaron un operativo que incluyó la instalación de cercos de seguridad y puntos de inspección.

A través de un comunicado, autoridades estatales confirmaron que, luego de recibir el reporte sobre la no localización de las unidades en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Amozoc, autoridades de los tres órdenes de gobierno movilizaron elementos.

Nodriza con vehículos clásicos fue hallada en Tecamachalco

La respuesta inmediata y el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia permitió ubicar la nodriza junto con los vehículos de colección, en el municipio de Tecamachalco.

El conductor del vehículo plataforma también fue localizado ileso, luego de que se reportara su desaparición junto con la nodriza.

En este operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tecamachalco y Fiscalía General del Estado (FGE).

Vehículos regresaban de evento de autos clásicos

En redes sociales este viernes se reportó la desaparición de entre siete y 10 automóviles clásicos tipo Ford Modelo A cuando regresaban del Séptimo Encuentro Nacional de este tipo de vehículos.

La caravana con estas unidades reconocibles por su estilo antiguo había sido vista por última vez en la carretera que atraviesa las entidades de Puebla y Veracruz, punto donde se perdió la comunicación con sus respectivos conductores.

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DMZ