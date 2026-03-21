Sheinbaum: “El Legado de Juárez Sigue Vivo en el Combate a los Privilegios”

En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este 21 de marzo de 2026 una ceremonia conmemorativa en la Explanada Municipal de Guelatao de Juárez, tierra natal del Benemérito de las Américas.

Durante su discurso, la mandataria destacó la vigencia del pensamiento juarista en la vida pública del país, subrayando que su legado continúa presente en la construcción de un México más justo, incluyente y democrático. “Hoy desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado”, expresó ante autoridades y ciudadanos reunidos en el acto cívico.

Sheinbaum afirmó que los principios de justicia, legalidad y defensa de la soberanía impulsados por Juárez siguen siendo una guía para su gobierno. “Juárez vive en cada escuela pública, en cada acto de justicia, en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular”, señaló.

Juárez y la Cuarta Transformación

Asimismo, dijo que el expresidente es parte de la llamada Cuarta Transformación, al asegurar que los esfuerzos actuales buscan erradicar privilegios y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

“En nuestro afán por seguir combatiendo los privilegios en el poder y a quienes pretenden estar por encima de la ley, recordamos que Juárez no es solo historia: es presente, es guía y es conciencia. Y mientras exista la República, mientras haya pueblo y dignidad, Juárez seguirá viviendo entre nosotros.”

En ese sentido, reiteró que su administración mantiene el compromiso de continuar la lucha contra la corrupción y las desigualdades, en línea con los valores republicanos que marcaron la vida de Juárez.

La ceremonia concluyó con honores al lábaro patrio y la participación de autoridades locales y federales, quienes recordaron la importancia histórica de Juárez como símbolo de la República y la defensa de las instituciones en México.

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