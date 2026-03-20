Este viernes, 20 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno seguirá apoyando al pueblo de Cuba, que en este momento está en "aislamiento" por parte de Estados Unidos de América (EUA), relacionado con la llegada de combustibles a la isla.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum señaló que México seguirá impulsando la ayuda humanitaria e informó que hoy mismo saldrá un barco de la Secretaría de Marina, desde Veracruz, con apoyo en especie por parte del Gobierno y de la "solidaridad del pueblo mexicano".

La titular del Ejecutivo Federal dijo se busca la manera, sin afectar a México, de que "podamos darles combustible a las y los cubanos, al pueblo de cuba, que es fundamental en este momento".

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