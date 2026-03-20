Inicio Nacional Politica "Vamos a Seguir Apoyando a Cuba": Sheinbaum Dice que Se Buscará la Forma de Enviar Combustible

"Vamos a Seguir Apoyando a Cuba": Sheinbaum Dice que Se Buscará la Forma de Enviar Combustible

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La presidenta Sheinbaum informó que hoy saldrá otro barco con ayuda humanitaria para Cuba, y que buscará la forma de enviar combustible a la isla, sin dañar a México

Mexico enviará hoy un barco con ayuda humanitaria a Cuba

Mexico enviará hoy un barco con ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Reuters

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Este viernes, 20 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno seguirá apoyando al pueblo de Cuba, que en este momento está en "aislamiento" por parte de Estados Unidos de América (EUA), relacionado con la llegada de combustibles a la isla.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum señaló que México seguirá impulsando la ayuda humanitaria e informó que hoy mismo saldrá un barco de la Secretaría de Marina, desde Veracruz, con apoyo en especie por parte del Gobierno y de la "solidaridad del pueblo mexicano".

La titular del Ejecutivo Federal dijo se busca la manera, sin afectar a México, de que "podamos darles combustible a las y los cubanos, al pueblo de cuba, que es fundamental en este momento".

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:

 

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