Alerta en la Roma: Personas Piden Ayuda Desde Azotea de un Edificio en Llamas

Un grupo de personas está atrapado en la parte alta de un edificio ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México, tras registrarse un incendio en el inmueble. Los afectados fueron captados solicitando auxilio desde la azotea y las ventanas superiores de la edificación, situada en el cruce de la calle Querétaro y el Eje 2 Sur.

Desde la parte superior de un edificio de departamentos sobre la calle Querétaro, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, habitantes solicitan la ayuda de elementos de seguridad capitalina, quienes ya hicieron cortes en la circulación en dicha zona.



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El reporte de un incendio en un cuarto de azotea movilizó a los cuerpos de emergencia hacia un edificio ubicado en la calle Querétaro, que corresponde al Eje 2 Sur, al cruce con la avenida Jalapa. A través del número de emergencias 911, se solicitó el apoyo inmediato debido a que una densa columna de humo comenzó a propagarse con rapidez por el inmueble, lo que imposibilitó que los residentes pudieran bajar por las escaleras y ponerse a salvo.

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Urgencia y auxilio

Ante el riesgo, las personas subieron a la parte más alta de la estructura para intentar resguardarse de la intoxicación, mientras pedían auxilio de forma visible a los transeúntes y autoridades que arribaban al lugar. El siniestro generó una respuesta coordinada entre elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encuentran en el sitio realizando maniobras de rescate.

Para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio y permitir el paso de las unidades pesadas, se determinó el cierre total de la vialidad en este punto de la alcaldía Cuauhtémoc. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para evacuar a los habitantes que siguen atrapados y controlar el fuego antes de que se extienda a otros niveles del edificio.

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