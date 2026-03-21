¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy 21 de Marzo 2026? Reportan Tránsito Paralizado
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Se han reportado filas kilométricas y retrasos de horas en el avance vehicular a la altura del kilómetro 20 de la México-Puebla
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Largas filas de vehículos y avance lento se han reportado desde la mañana de este sábado 21 de marzo 2026 en la autopista México-Puebla. Las complicaciones para avanzar por la vía han generado dudas de qué es lo que pasa y por qué hay tráfico paralizado. Te damos a conocer las últimas noticias en N+.
Y es que desde las primeras horas de esta mañana y hasta el momento de publicación de esta nota al mediodía, usuarios han reportado el lento avance.
Por su parte, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ha reportado los problemas que se han acumulado durante la jornada en la carretera.
¿Qué pasó en la México-Puebla?
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