¿CNTE Regresará a las Aulas Este Lunes 23 de Marzo 2026? Esto Se Sabe de Suspensión de Clases

Luego de bloqueos y marchas en Ciudad de México y otras entidades, en el marco del paro de las 72 horas, hay dudas de si los maestros de la CNTE regresan a las aulas o habrá suspensión de clases este lunes 23 de marzo 2026, pues cabe recordar que las y los docentes que se han manifestado los últimos días provienen de distintos estados.

Las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se dieron cita en la capital del país tienen, entre otras demandas, la abrogación total a la Ley ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa realizada en las dos administraciones anteriores. Ante estas manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que el diálogo está abierto.

Video: Día 2 de Protestas: Maestros de la CNTE Colapsan Paseo de la Reforma Durante 8 Horas

¿Maestros de CNTE regresan a aulas este lunes 21 de marzo 2026?

De acuerdo con lo anunciado por las y los integrantes de la coordinadora, este periodo de protestas fue concebido solo como un paro de 72 horas. Tres días en los que se desplegarían por las principales vialidades de la Ciudad de México y otros estados como Michoacán y Baja California, así como autopistas, para hacer eso de las demandas de su movimiento, que son:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Que se elimine el esquema de cuentas individuales (Afores) y regresar al sistema de pensiones solidarias.

Abrogación de la reforma educativa que se implementó en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, al considerar que afecta sus derechos laborales.

Aumento del salario, al exigir un incremento del 100% al salario base, al considerar que el sueldo que obtienen en promedio sus agremiados es insuficiente.

Piden la reinstalación de maestros cesados.

Exigen mayor presupuesto para la rehabilitación y mantenimiento de los planteles escolares.

Sin embargo, luego de la jornada de este viernes, y una vez cumplido el tiempo establecido al inicio del paro, han confirmado que regresan a las aulas y levantaron su campamento en el Zócalo de la Ciudad de México.

Cabe recordar que maestros de los siguientes estados participaron en el paro de 72 horas de la CNTE:

Ciudad de México (Sección 10)

Chiapas (Sección VII y Tuxtla Gutierrez)

Oaxaca (Sección XXII)

Guerrero (CETEG)

Quintana Roo (Sección XXV)

Morelos

Sinaloa

Estado de México

Hidalgo (sección XV)

Baja California (Tijuana)

Yucatán (Oriente y Mérida)

Veracruz

Nuevo León

Sonora



Video: Integrantes de la CNTE Dan por Concluida su Protesta y Levantan Campamento del Zócalo

Por su parte, el líder de la Sección XVIII de la CNTE, Jairo Antonio Mandujano Ortega, aseguró que este lunes 23 de marzo 2026 regresarán a las aulas, esperando que haya disposición por parte de las autoridades estatales y federales para negociar las demandas en el pliego petitorio.

¿Se suspenden las clases este lunes 23 de marzo 2026?

Hasta el momento no se ha confirmado que se retomen las protestas para este lunes 23 de marzo 2026, ni que se preparen actividades especiales por parte de los docentes.

Asimismo, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no prevé un día inhábil ni puente. La siguiente suspensión de actividades será hasta el viernes 27 de marzo 2026, que se realiza Consejo Técnico Escolar, que en esta ocasión marca el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

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