Hallan al Adolescente Jesús Enrique, Quien Desapareció Tras Ir a Visitar a Su Abuela en Coyoacán
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Se informó qué fue lo que pasó con el menor de edad que permaneció desaparecido por más de 3 meses.
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Fue localizado con vida Jesús Enrique Corrales Velázquez de 14 años, quien permaneció desaparecido por poco más de 3 meses en la Ciudad de México.
El rastro de Jesús Enrique se perdió el 16 de diciembre entre Coyoacán y Tlalpan cuando entonces tenía 13 años.
Cuando ocurrió la desaparición, su familia relató que el menor de edad salió a buscar a su abuela y desde entonces no se supo de él.
Autoridades, amigos y familia buscaron en áreas naturales protegidas, en calles de la zona sur de Ciudad de México, incluso en la zona norte donde testigos afirmaron verlo dormir en la calle.
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CH