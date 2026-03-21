Hallan al Adolescente Jesús Enrique, Quien Desapareció Tras Ir a Visitar a Su Abuela en Coyoacán

Fue localizado con vida Jesús Enrique Corrales Velázquez de 14 años, quien permaneció desaparecido por poco más de 3 meses en la Ciudad de México.

El rastro de Jesús Enrique se perdió el 16 de diciembre entre Coyoacán y Tlalpan cuando entonces tenía 13 años.

Cuando ocurrió la desaparición, su familia relató que el menor de edad salió a buscar a su abuela y desde entonces no se supo de él.

Fue a Buscar a su Abuela y Desapareció en Tlalpan ¿Qué Se Sabe del Caso Jesús Enrique Corrales?

Autoridades, amigos y familia buscaron en áreas naturales protegidas, en calles de la zona sur de Ciudad de México, incluso en la zona norte donde testigos afirmaron verlo dormir en la calle.

Noticia en desarrollo...

Historias relacionadas:

CH