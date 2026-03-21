Inicio Ciudad de México Hallan al Adolescente Jesús Enrique, Quien Desapareció Tras Ir a Visitar a Su Abuela en Coyoacán

Hallan al Adolescente Jesús Enrique, Quien Desapareció Tras Ir a Visitar a Su Abuela en Coyoacán

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Se informó qué fue lo que pasó con el menor de edad que permaneció desaparecido por más de 3 meses.

Hallan al Adolescente Jesús Enrique, Quien Desapareció Tras Ir a Visitar a Su Abuela en Coyoacán

Jesús Enrique. Foto: Cortesía Familia

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Fue localizado con vida Jesús Enrique Corrales Velázquez de 14 años, quien permaneció desaparecido por poco más de 3 meses en la Ciudad de México.

El rastro de Jesús Enrique se perdió el 16 de diciembre entre Coyoacán y Tlalpan cuando entonces tenía 13 años.

Cuando ocurrió la desaparición, su familia relató que el menor de edad salió a buscar a su abuela y desde entonces no se supo de él. 

Fue a Buscar a su Abuela y Desapareció en Tlalpan ¿Qué Se Sabe del Caso Jesús Enrique Corrales?

Autoridades, amigos y familia buscaron en áreas naturales protegidas, en calles de la zona sur de Ciudad de México, incluso en la zona norte donde testigos afirmaron verlo dormir en la calle. 

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