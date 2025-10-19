Buscan a Ximena López, la Menor Desapareció Tras Recoger a su Hermanito de la Escuela en Tlalpan

La desaparición de Ximena López Rosales, una adolescente de 17 años, ha provocado que amigos y familiares se movilicen para dar con su paradero.

Incluso, quienes piden la aparición de Ximena López realizaron un bloqueo de varias horas en la carretera federal México-Cuernavaca, al sur de Ciudad de México.

Durante la movilización, exigieron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México que intensificaran la búsqueda y den con el paradero de la aún menor de edad.

¿Cuándo fue la última vez que Ximena López Rosales fue vista?

Ximena López Rosales fue vista por última vez el jueves 16 de octubre de 2025, desde ese entonces se le reportó como desaparecida en la alcaldía Tlalpan, pues su última ubicación habría sido en la colonia La Magdalena Petlacalco, Ciudad de México.

A decir de sus familiares antes de desaparecer, Ximena López Rosales, recogió a su hermano de la escuela, regresó a casa para dejarlo, y luego salió a comprar cosas, momento en que se le perdió el rastro.

Según la ficha de búsqueda de Ximena López Rosales, al momento de su desaparición, la menor de edad vestía una blusa negra, una sudadera negra, un pantalón color café y sandalias azules.

Familiares, amigos y vecinos piden que Ximena López Rosales sea localizada

Durante la movilización para exigir la aparición con vida de Ximena, los familiares de la adolescente acusaron de falta de acción percibida por parte de las autoridades de la capital mexicana.

Incluso solicitaron que se realice una investigación exhaustiva y un seguimiento utilizando las cámaras de videovigilancia disponibles.

El bloqueo en la México-Cuernavaca duró más de cuatro horas, por lo que la circulación en la zona de Tlalpan se vio seriamente afectada.

