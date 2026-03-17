CNTE Alista Marcha y Plantón en el Zócalo: Rutas Afectadas y Alternativas Viales.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista su paro nacional de 72 horas que contempla movilizaciones en la Ciudad de México, así como la instalación de un plantón en el Zócalo, por lo que en N+ te decimos las fectaciones viales para que tomes tus previsiones.

El magisterio disidente anunció su marcha a principios de este mes y señaló que la jornada de lucha será a partir del miércoles 18 de marzo, así como el 19 y 20 del mismo mes, tanto en la capital del país como en las entidades donde mantiene presencia.

Los docentes han reiterado que sus exigencias son por las mejoras laborales y demandan:

Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO

Incremento salarial al 100% al sueldo base

Justicia social y estabilidad laboral

La Sección XXII de Oaxaca advirtió que de no lograr acuerdos con autoridades federales, llegarían al estallamiento de la segunda etapa de una huelga nacional.

¿Cuáles serán las vialidades afectadas?

El 18 de marzo, la CNTE prevé una marcha que comenzará a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional, acompañada de mitin y plantón en el Zócalo.

Video: CNTE se Moviliza en Oaxaca a 19 Años del Movimiento de 2006.

Por lo que se espera que se afecten las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma (de la Diana al Centro)

Avenida Juárez

Eje Central (cruce)

5 de Mayo

Calles del primer cuadro del Centro Histórico

Las alternativas

Como en otras ocasiones que se sigue la misma ruta, autoridades capitalinas regularmente sugieren las siguientes opciones para evadir el corredor afectado.

Circuito Interior (la más funcional para rodear Reforma)

Avenida Chapultepec / Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier (para cruzar el Centro por el sur)

José María Izazaga

La jornada de la CNTE el 19 y 20 de marzo

En sus publicaciones en redes sociales, la Coordinadora indicó que el plan de acción incluye un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México el 19 de marzo y una jornada de volanteo el día 20.

Para esos días, serán afectadas calles aledañas a la Plaza de la Constitución:

20 de Noviembre

Pino Suárez

Corregidora

Moneda

Mientras que para el brigadeo, no se han reportado mayores detalles de los puntos donde serán desplegados.

La noche del lunes 16 de marzo, Palacio Nacional fue blindado con vallas metálicas ante la movilización anunciada por los maestros que igual se dará en Yucatán, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Nuevo León, entre otras entiadades.

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ASJ