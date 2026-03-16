Tribunal Internacional Ordena Cerrar Litigio entre México y Luxemburgo por Buque Zheng He

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) ordenó hoy el cierre de un litigio internacional entre México y Luxemburgo relativo al buque Zheng He, de bandera luxemburguesa, el cual fue detenido en el puerto de Tampico en octubre de 2023 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Por qué fue detenido el buque Zheng He?

Por incumplimiento a disposiciones aduanales y fiscales mexicanas. México siempre sostuvo que todos los aspectos relacionados con el buque debían resolverse en el ámbito de las autoridades y tribunales de nuestro país, y no en el plano internacional.

En el buque había 36 tripulantes atrapados.

Se estima que tenía multas miles de millones de dólares.

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El caso fue presentado por Luxemburgo ante el TIDM el 4 de junio de 2024, por considerar que no se respetaron sus derechos como Estado de abanderamiento.

Tras extensas rondas de negociación y gracias a un permanente diálogo liderado por las áreas jurídicas de las cancillerías mexicana y luxemburguesa, se logró regularizar la situación legal del buque, en estricto apego al orden jurídico nacional y en atención a los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

Esta resolución es resultado de las gestiones diplomáticas realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el acompañamiento técnico y profesional del SAT, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre otras.

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La participación del SAT fue fundamental para garantizar la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y el debido pago de las contribuciones en materia de comercio exterior, con lo que se obtuvo una recaudación cercana a los 400 millones de pesos.

Una vez regularizada la situación legal del buque Zheng He, México y Luxemburgo acordaron solicitar al TIDM el cierre del procedimiento, lo que marca la solución completa y definitiva del caso en el plano nacional e internacional.

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