NASA Probará Avión Supersónico Silencioso X-59; ¿Cómo Es Más Rápido que el Sonido y sin Ruido?

La NASA anunció que llevará a cabo la segunda prueba del avión supersónico silencioso X-59. La aeronave, que buscará revolucionar la aviación comercial, tendrá una nueva prueba el próximo jueves 19 de marzo.

El avión desarrollado por Lockheed Martin puede alcanzar los mil 510 kilómetros por hora, pero desde la superficie solo se percibiría un ruido de 60 decibelios, equivalente al de una conversación.

pero desde la superficie solo se percibiría un ruido de 60 decibelios, equivalente al de una conversación. En 1979, el Concorde se convirtió en el primer avión supersónico comercial, pero problemas de seguridad y altos costes obligaron a jubilarlo en 2003.

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El reto de viajar más rápido que el sonido y en silencio

Este 19 de marzo volará sobre California el avión X-59, impulsado por la NASA y diseñado por la empresa aeronáutica y militar Lockheed Martin. Esta aeronave busca reintroducir la tecnología supersónica en la aviación comercial.

En 1947 el avión Bell X-1 se convirtió en el primero en superar la barrera del sonido. En superficie de la Tierra, el sonido viaja a mil 235 kilómetros por hora.

Cuando un avión se acerca a esta velocidad, enfrenta una resistencia mucho mayor del aire. A este reto, se debe sumar la onda de choque que se produce cuando se rompe esta barrera, un ruido capaz de escucharse a varios kilómetros de distancia.

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Hacia los años setenta, la tecnología supersónica era común en la aviación militar. No obstante, los vuelos con velocidades superiores al sonido eran imposibles para el público general.

Esto cambió en 1979, cuando se lanzó el avión Concorde, con tecnología francesa e inglesa, capaz de llevar a cien pasajeros entre Londres y Nueva York en apenas tres horas. Un avión común completa el mismo recorrido en poco más de 8 horas.

Tras los accidentes ocurridos a inicios del siglo XXI, y ante las dificultades comerciales que enfrentaban, en 2003 se realizó el último vuelo del Concorde, del cual solo se construyeron veinte unidades. Desde entonces, los vuelos supersónicos quedaron fuera de los aeropuertos comerciales, aunque naves militares como el F-15 alcanzan los 3 mil kilómetros por hora de forma rutinaria.

Anuncian nueva prueba de avión supersónico silencioso

Este 19 de marzo, el avión X-59, que permanece en el Centro Armstrong de la NASA, despegará y aterrizará de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. Según la agencia espacial, la aeronave volará durante aproximadamente una hora a una velocidad muy inferior a la de la barrera del sonido, 420 kilómetros por hora, muy lejos de los mil 510 kilómetros por hora que puede alcanzar. No obstante, esta prueba servirá para evaluar las características acústicas de la nave.

Los desarrolladores del X-59 afirman que este avión supersónico apenas produciría en tierra un ruido de 60 decibeles. Este es el nivel de una conversación simple y es inferior a los 80 decibeles que alcanza el tráfico.

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