Irán Quiere Jugar sus Partidos del Mundial 2026 en México; Ya Negocia con la FIFA

Hace apenas unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no consideraba “apropiado” que la selección de futbol de Irán asista al Mundial de este año, que tendrá se llevará a cabo mayormente en territorio estadounidense, citando preocupaciones de seguridad como motivos, con ambos países inmersos en una guerra. “La Selección Nacional de Futbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario en su red social.

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Esta declaración de Trump llegó apenas horas después de que el Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal que las circunstancias actuales hacían imposible que el combinado iraní pudiera jugar en el Mundial, tras lo cual el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró haber tenido una conversación con Donald Trump en la que el presidente estadounidense le habría asegurado que el equipo asiático era bienvenido.

Ante toda esta situación, ha surgido la idea de que Irán traslade sus tres partidos de la fase de grupos hacia México, ya que originalmente está programado para jugar en California y Seattle.

Irán quiere jugar en México

Este lunes 16 de marzo, la Embajada de Irán en México compartió una declaración de, Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Futbol, en la que aseguró que "cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos".

Además, agregó que están "negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México".

En ese sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó este lunes que la “FIFA debe responder” a la duda planteada por Trump. “La FIFA es la organizadora del Mundial (...) Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre que el entorno no es seguro para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y la habilidad para proporcionar seguridad para un evento deportivo tan importante”, afirmó.

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DB