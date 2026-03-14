Mundial 2026: Irak Confima su Participación en el Repechaje en México

El presidente de la Federación Iraquí de Fútbol (IFA), Adnan Dirjal, confirmó que la selección nacional de Irak no renunciará a su sueño mundialista. Pese al cierre del espacio aéreo en Medio Oriente y la creciente inestabilidad en la región, los miembros del equipo partirán a finales de esta semana hacia Monterrey, México, en un avión privado para garantizar la seguridad de la delegación ante el cobflicto bélico que impera en Medio Oriente.

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El anuncio llega tras días de incertidumbre en los que el seleccionador, Graham Arnold, había solicitado formalmente a la FIFA el aplazamiento del encuentro ante las dificultades logísticas y el riesgo para la integridad de los jugadores. Sin embargo, la IFA ha optado por una solución de fuerza mayor para cumplir con el compromiso del próximo 31 de marzo, donde Irak se jugará el pase al Mundial 2026 ante el ganador de la llave entre Bolivia y Surinam.

Irak asistirá al Repechaje

El presidente de la Federación Iraquí de Futbol dijo que había escrito a la FIFA para explicar la "dificultad del proceso" para viajar a México, ante el cierre del espacio aéreo y afirmó que el organismo rector del fútbol mundial se había mostrado "cooperativo". "Infantino le ordenó a Mattias Grafstrom (secretario general de la FIFA) que hiciera un seguimiento y ayudara a superar todas las dificultades para facilitar la salida de nuestra selección nacional a México", explicó

"La selección nacional partirá a finales de semana hacia México en un avión privado", dijo Adnan Dirjal.

La decisión de utilizar un vuelo chárter es una respuesta directa a la cancelación de rutas comerciales y al peligro que representan las fronteras terrestres en el contexto bélico actual.

Irak quiere volver a un Mundial luego de 40 años

Para Irak, este partido no es solo un trámite administrativo, sino la oportunidad de regresar a una Copa del Mundo tras 40 años de ausencia, siendo su única participación precisamente en tierras mexicanas en 1986. "Mi mensaje para todos es: solo quedan 17 días y debemos concentrarnos y prepararnos para el partido. Tenemos un solo objetivo: clasificarnos para el Mundial", dijo Dirjal.

"Por lo tanto, nuestro objetivo en la Asociación Iraquí de Fútbol y en el cuerpo técnico es proporcionar todas las condiciones adecuadas para que los jugadores se concentren en este partido y logren el sueño de los aficionados iraquíes", puntualizó.

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DB