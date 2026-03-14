¡Oficial! La FIA Cancela Dos Carreras de la Fórmula 1 por Conflicto en Medio Oriente

En un comunicado que ha sacudido los cimientos del automovilismo mundial, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó este sábado que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, originalmente programados para el mes de abril, han sido oficialmente cancelados. La decisión responde directamente al recrudecimiento del conflicto bélico que atraviesa actualmente la región de Medio Oriente.

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El organismo rector subrayó que la prioridad absoluta en este momento es garantizar la integridad física de los pilotos, mecánicos, personal de logística y, por supuesto, de los miles de aficionados que planeaban asistir a ambos eventos. "Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en el mes de abril. Las rondas de la FIA Fórmula 2, la FIA Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se llevarán a cabo en las fechas previstas. Esta decisión se ha tomado en plena consulta con el Grupo de Fórmula Uno, los promotores locales y nuestros clubes miembros en la región".", se lee en el comunicado oficial compartido a través de sus canales digitales.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, declaró que “si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio". Además, añadió que "estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan".

La situación de tensión en la zona ha escalado a niveles que hacen inviable el puente logístico necesario para la Fórmula 1. La FIA enfatizó que, aunque el deporte busca ser un vehículo de unión, la realidad del conflicto actual impone una pausa necesaria. Esta medida afecta no solo a la categoría reina, sino también a las competencias de soporte como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, cuyos calendarios también entrarán en un proceso de revisión profunda para buscar fechas alternativas si la situación lo permite.

Reorganización del calendario y futuro de la temporada

Ante este vacío en el mes de abril, la directiva de la Fórmula 1 decidió que no se realizarían sustituciones en abril, por lo que tras el Gran Premio de Japón, el 28 de marzo, la temporada se pausará hasta comienzos de mayo, cuando comience la actividad del Gra Premio de Miami.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, mencionó que "la FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos".

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DB