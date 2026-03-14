Liga MX: Bravos de Juárez Arrebata el Triunfo de Último Minuto a Rayados de Monterrey

Inició la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con dos partidos que regalaron un par de empates, en un fin de semana que tendrá duelos que sacarán chispas.

En el primero de los encuentros, Juárez y Monterrey empataron a dos tantos, en duelo celebrado en Ciudad Juárez, la noche de este viernes.

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Uros Durdevic marcó su primer gol con la camiseta de los Rayados, apenas al minuto de juego. Su compañero Jesús Corona se hizo presente al 45+9', para marcar los dos tantos del cuadro regio.

Por su parte, Bravos vino de atrás y empató el duelo con tantos de Jairo Torres, al 49', y Óscar Estupiñán, quien arrebató el triunfo al equipo visitante en el ocaso del partido (90+1'), por la vía penal.

Con este marcador, Monterrey se mantiene en zona de calificación a la Liguilla, en el octavo lugar, y 14 puntos conseguidos de 33 posibles. Juárez está en el puesto 11, con el mismo número de unidades.

Duelo para el olvido

En el estadio Cuauhtémoc, Puebla y Necaxa tuvieron un deslucido encuentro y cada uno se fue con su puntito a cuestas, en un duelo que estuvo marcado por la expulsión del hidrorrayo Kevin Rosero.

A pesar de que el conjunto de Aguascalientes se quedó media hora con 10 jugadores, la Franja no supo aprovechar la ventaja numérica y firmó el par de roscas en la pizarra.

Con este marcador, Puebla está en la décima posición, con 12 puntos acumulados después de 11 jornadas, y Necaxa con dos unidades menos, se encasilla en el lugar 14 de la general.

Próximos partidos

Este sábado 14 de marzo de 2026, se disputarán cinco partidos de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, destacando el encuentro entre Pumas y Cruz Azul.

Este es el resto de la agenda de la Liga MX de este sábado:

Atlético San Luis vs. Pachuca.

Chivas vs. Santos.

León vs. Tijuana.

Toluca vs. Atlas.

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Con información de N+

ICM