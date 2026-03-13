¿En Qué Canal Juegan Pumas vs Cruz Azul Hoy? Horario y Dónde Ver Gratis el Partido de Liga MX

Este fin de semana el platillo fuerte de la Liga MX será el partido Pumas vs Cruz Azul, como parte de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Se trata de un duelo que además tiene mucho morbo, ya que La Máquina regresará a la que fue su casa temporal hasta la temporada anterior: el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX.

Como se sabe, Cruz Azul tuvo que irse a jugar como local al Estadio Cuauhtémoc luego de que los Pumas lo corrieron de mala manera de CU: a última hora. Días antes de que iniciara el torneo, la directiva de la UNAM le informó a los celestes que no le renovarían el contrato de renta.

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Así que La Máquina Celeste y sus aficionados se sintieron traicionados por los Pumas, equipo con el que además ya arrastraban dos conflictos desde el Torneo Apertura 2026:

Una dolorosa derrota de Cruz Azul ante los auriazules, que les quitó el liderato general en la última jornada.

Y la lesión del portero Kevin Mier, quien sufrió fractura de tibia por una dura falta de Adalberto Carrasquilla (jugador de Pumas) en el duelo de la fecha 17.

Luego de la lesión de su guardameta, Cruz Azul amagó con pedir la inhabilitación del futbolista de Pumas hasta que se recuperara Mier. Sin embargo, para llevar la fiesta en paz, la directiva optó por no pedir el castigo. Finalmente, no sirvió de nada: los Pumas no renovaron contrato de arrendamiento a Cruz Azul, que tuvo que mudarse de estadio para jugar en Puebla como local.

Así que hay cuentas pendientes entre ambos equipos y los ojos están puestos en el regreso de Cruz Azul a C.U., a la que fue su casa temporal y en la que levantó el trofeo de campeón de la Concachampions 2025.

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Pumas vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver gratis el partido de Liga MX 2026?

El partido Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. La cita para que ruede el balón es a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres ver el partido gratis, puedes hacerlo por medio del Canal 5 en televisión abierta. O si lo prefieres, también está la opción de TUDN en señal de paga; de igual mamerta, puedes recurrir a la plataforma de streaming ViX.

Liga MX: Fechas y horarios de los partidos de la Jornada 11

La jornada 11 de la Liga MX 2026 se jugará de la siguiente manera:

Viernes 13 de marzo

Necaxa vs Puebla a las 19:00 horas

Juárez vs Monterrey a las 21:00 horas

Sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca a las 17:00 horas

Guadalajara vs Santos a las 17:05 horas

León vs Tijuana a las 19:00 horas

Toluca vs Atlas a las 19:00 horas

Pumas vs Cruz Azul a las 21:10 horas

Domingo 15 de marzo

Tigres vs Querétaro a las 17:00 horas

América vs Mazatlán a las 19:00 horas

Hasta ahora Cruz Azul es líder de la tabla general, con 25 unidades. Y es seguido por Toluca (24 puntos), Guadalajara (21), Pachuca (20) y Pumas (19).

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Con información de N+

RGC