Fórmula 1: Cancelarán Dos Grandes Premios Debido a la Guerra en Medio Oriente

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita serán cancelados debido a la guerra en Medio Oriente. La Fórmula 1 anunciará en breve que estas carreras han sido canceladas o aplazadas, señalaron medios especializados.

De acuerdo al medio británico SKY Sports, el anunció oficial por parte de la F1 sobre la cancelación de estas dos fechas se dará a conocer a más tardar este fin de semana. Se prevé además que el calendario se reduzca de 24 a 22 carreras, porque difícilmente se podrán reprogramar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

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Hay que señalar que el Gran Premio de Bahréin estaba inicialmente programado para el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debería celebrarse una semana después. Sin embargo, el Golfo Pérsico ha sido objeto de ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes.

Bahréin ha sido objetivo de varios ataques con drones que han afectado edificios, una refinería y una base militar estadounidense.

También Arabia Saudita ha registrado ataques, algunos de ellos en infraestructuras petroleras, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Por tanto, las competencias no se llevarán a cabo debido a temas de seguridad y logística. El ajuste en el calendario provocaría un mes sin carreras, de acuerdo con TUDN.

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También anunciaron el aplazamiento del Campeonato Mundial de Resistencia

De hecho, este viernes 13 de marzo se anunció que la primera prueba automovilística del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), que debía celebrarse en Qatar, fue aplazada: "Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio, la prueba de los 1,812 km de Qatar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada".

Además se informó que "se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato" y ya no la primera prueba, declaró en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige también la Fórmula 1.

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Con información de N+

RGC