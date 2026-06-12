Aviso Especial por Lluvias y Tormentas en Veracruz Hoy: Pronóstico Extendido de 3 Días en Junio

La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, dio a conocer las condiciones que prevalecerán en la entidad durante el fin de semana del 12 al 14 de junio.

Aviso Especial por Lluvias y Tormentas en Veracruz: Pronóstico del 12 al 14 de Junio de 2026Foto: Ceec Protección Civil

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¡Atención Veracruz! Lluvias y tormentas este fin de semana. Protección Civil advierte sobre posibles deslaves e inundaciones. Infórmate y toma precauciones.

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