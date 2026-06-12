Aviso Especial por Lluvias y Tormentas en Veracruz Hoy: Pronóstico Extendido de 3 Días en Junio

Debido a la presencia de un disturbio tropical localizado sobre el suroeste del Golfo de México, el cual tiene un 10% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical, y pronóstico de que se mueva hacia el noroeste para llegar al sur de Tamaulipas o norte de Veracruz, Protección Civil dio a conocer el pronóstico del tiempo.

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Según lo informado, para este fin de semana dicho disturbio se combinará con la divergencia del viento en altura para mantener en el estado de Veracruz el potencial de lluvias y tormentas eléctricas, viento con rachas fuertes, posible caída de granizo y torbellinos con tendencia a disminuir el domingo.

Pronóstico del clima del viernes 12 al domingo 14 de junio

Viernes 12 de junio

Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en la entidad y máximos de 70 a 100 milímetros en regiones montañosas del centro, Los Tuxtlas, la cuenca del Pánuco y partes bajas del Coatzacoalcos y Tonalá.

Mientras que para el resto del estado se esperan de 50 a 70 milímetros, con viento del noroeste, norte y noreste de 20 a 35 km/h y rachas de 45 km/h en las costas y mayores en zonas de tormentas, con un ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

Sábado 13 de junio

Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en el estado y máximos de 70 a 100 milímetros entre las cuencas del Pánuco a Tuxpan y región montañosa central y de 30 a 50 milímetros en el resto de la entidad, siendo mayores a estos rangos de forma más dispersa.

También se espera viento del noroeste, norte y noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la zona de costa y rachas en zonas de tormentas, contando con ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso y un oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

Domingo 14 de junio

Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en la entidad y máximos de 70 a 100 milímetros en la cuenca del Pánuco y de 20 a 50 milímetros entre las cuencas del Tuxpan a La Antigua, siendo probables mayores a estos rangos de forma más dispersa.

De acuerdo con lo informado, se espera viento del noroeste y noreste de 20 a 35 km/h y rachas de 40 a 50 km/h en la costa norte y del suroeste en las costas centro y sur de 20 a 35 km/h y mayores en zonas de tormentas, predominando un ambiente diurno relativamente caluroso a caluroso. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

Impactos de las condiciones climatológicas previstas en la población

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Protección Civil, indicaron que, derivado de las condiciones pronosticadas para este fin de semana en distintas regiones de la entidad veracruzana, se esperan una serie de impactos en la población, por lo que se recomienda extremar precauciones.