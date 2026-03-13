Ryan Gosling Presenta ‘Proyecto Fin del Mundo’ en México y Termina con una Estrella en las Manos

Ryan Gosling, Christopher Miller y Phil Lord, están en México para presentar su nueva película de Ciencia Ficción, Proyecto Fin del Mundo.

La cinta explora la supervivencia humana en el espacio, pero también habla sobre amistad, empatía y colaboración.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Planetario de El Papalote, en México, el actor Ryan Gosling y los directores Christopher Miller y Phil Lord reflexionaron sobre los aspectos humanos y la empatía detrás de la historia; también sobre el proceso creativo y la inesperada relación que se formó en el set entre el protagonista y Rocky, la criatura extraterrestre que se convierte en su compañero.

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“Esta película se convirtió en un asunto familiar”: Ryan Gosling

Para Ryan Gosling, la motivación más importante para protagonizar la película fueron sus hijos. El actor explicó que el proyecto estuvo profundamente influenciado por su familia.

“Creo que mis hijos han sido la mayor influencia para que hiciera esta película. Ellos, y Eva (su esposa, que también es actriz) también, han estado muy presentes; toda esta película se convirtió un poco en un asunto familiar.”

El actor contó que todos los involucrados querían crear una historia que pudiera ser vista en familia y que transmitiera esperanza frente a un futuro incierto.

“Queríamos ver una película así como familia, y esperamos que otras familias puedan sentir el amor que pusimos en ella para ellos.”

Gosling recordó que leyó el guion en un momento especialmente complejo para la industria del cine.

“Cuando leí el guion por primera vez fue en un momento en el que los cines estaban cerrando, las producciones se detenían y ni siquiera podíamos reunirnos en persona.”

Para él, la historia escrita por Andy Weir fue un recordatorio del potencial humano.

“Nos recordaba de lo que somos capaces como seres humanos… que hacemos posible lo imposible todo el tiempo.”

El actor aseguró que la película busca transmitir esperanza a las nuevas generaciones.

“Quería crear algo para mis hijos y su generación: algo que no intentara asustarlos ni negar que el futuro tendrá desafíos, pero que nos recordara que podemos resolverlos.”

Foto: N+

Un rodaje que llevó a Ryan a una “crisis existencial”

Uno de los aspectos más particulares de la producción fue que gran parte de la película se filmó en orden cronológico, algo poco común en Hollywood.

Según Gosling, esto le permitió vivir la evolución del personaje casi en tiempo real.

“Empezamos con la escena en la que despierto de un coma. Fue como nacer en el espacio. Tuve que aprender a caminar, a hablar y a realizar funciones cognitivas básicas mientras construía la identidad del personaje frente a la cámara.”

El actor explicó que varias escenas se volvieron emocionalmente intensas, especialmente aquellas en las que revisa los objetos personales de astronautas fallecidos.

“Los actores pusieron objetos personales en esas bolsas. Así que, mientras los reviso frente a cámara, realmente estoy viendo sus vidas y sus recuerdos. Fue muy emotivo.”

Gran parte del rodaje también implicó largas jornadas actuando completamente solo.

“Pasé mucho tiempo solo frente a la cámara. Pasé por mi propia crisis existencial. No se lo recomiendo a nadie. Es muy confrontativo.”

La amistad entre Ryland y Rocky nació también detrás de cámaras

Uno de los elementos centrales de la película es la relación entre el protagonista y Rocky, un extraterrestre con quien desarrolla una inesperada amistad.

Para lograr que esa conexión se sintiera auténtica, los directores apostaron por elementos físicos en el set.

Phil Lord explicó que, aunque la película incluye miles de efectos visuales, intentaron construir la mayor cantidad posible de escenarios reales.

“En esta película hay 2,000 tomas con efectos CGI. Pero el supervisor de VFX insistió en que construyéramos la mayor parte posible de la nave y que empezáramos todo con elementos físicos que pudiéramos fotografiar.”

En lugar de dejar la interacción con Rocky para la postproducción, decidieron que hubiera alguien en el set interpretando al personaje.

“Ryan es un actor muy espontáneo y juguetón. Habría sido como no darle todas las oportunidades posibles si no hubiera alguien ahí con él.”

El titiritero James Ortiz interpretó a Rocky durante el rodaje, acompañado por un grupo de operadores conocido como los “Rocketeers”.

Christopher Miller: “Reír y llorar al mismo tiempo es parte de ser humano”

Para Christopher Miller, la película también busca reflejar la complejidad emocional de la experiencia humana.

“En algunos de los momentos más tristes de mi vida he estado riendo entre lágrimas. No aislamos nuestras emociones en una sola cosa u otra.”

El director explicó que el objetivo era provocar múltiples emociones en el público.

“Nuestro objetivo al hacer la película era que sintieras más de una emoción: hacerte reír y hacerte llorar.”

También destacó el poder del cine para generar empatía colectiva.

“Ver una película en el cine, sentado junto a desconocidos, es como un pequeño examen sorpresa de empatía.”

Según Miller, incluso personajes poco convencionales pueden generar conexión emocional.

“Podemos imaginar que una roca tiene personalidad y hasta enamorarnos de ella, aunque no tenga ojos ni boca.”

Ciencia, cine y colaboración: el mensaje central de la película

Para Phil Lord, el corazón de la historia y del proceso creativo es la colaboración.

El director comparó la dinámica de la película con el trabajo de científicos reales.

“Se trata de personas resolviendo grandes problemas juntas, en una película sobre lo maravilloso que es el proceso científico.”

Después de visitar el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el cineasta notó paralelismos con un set de filmación.

“Ese grupo de personas no es muy diferente a un equipo de filmación, un equipo de básquetbol o un estudio de animación.”

Lord destacó que el resultado final de la película nació del intercambio creativo entre todos los involucrados.

“Lo que pasó con nosotros tres es que nos empujamos mutuamente de formas que dieron como resultado una película que ninguna sola persona podría haber imaginado por sí misma.”

Les regalaron una estrella...literalmente

Al finalizar la conferencia de prensa, Ryan, Chris y Phil fueron sorprendidos con un regalo muy particular: Una estrella con su nombre. Los tres recibieron con mucha emoción y agradecimiento los certificados de su estrella.

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