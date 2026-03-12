¿Dónde Ver los Premios Oscar 2026 en México? Horario y Canal que Pasa la Ceremonia En Vivo

El momento más esperado de la temporada de premios ya está aquí con la 98ª edición de los Premios Oscar, que reconocerán a lo mejor del cine mundial este 2026.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 desde el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con la presencia de las grandes estrellas de la industria cinematográfica.

Si no quieres perderte la gran noche del cine, aquí te contamos a qué hora empieza la transmisión en México y en qué canal podrás verla en vivo.

Nominaciones a los Premios Oscar 2026: Así le fue a la Película ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en México?

Para los espectadores en México, la cobertura del evento comenzará desde la tarde con la tradicional alfombra roja y posteriormente la ceremonia principal.

4:00 p.m. (hora del centro de México): inicia la alfombra roja.

5:00 p.m.: comienza la ceremonia oficial de los Premios Oscar 2026.

La gala suele durar entre tres y cuatro horas, por lo que se espera que la entrega de premios termine alrededor de las 9:00 o 10:00 pm.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 en México?

Los fans del cine en México podrán seguir la ceremonia en vivo a través de varias opciones, tanto en televisión abierta como en streaming.

Televisión y streaming donde se transmiten los Oscar 2026:

TNT (televisión de paga)

HBO Max (streaming)

Canal oficial de YouTube de los Oscar

Estas plataformas ofrecerán la transmisión en vivo de la ceremonia, además de cobertura previa con entrevistas, análisis y los momentos más destacados de la alfombra roja.

Una de las noches más importantes del cine

Los Premios Oscar son considerados el reconocimiento más prestigioso de la industria cinematográfica y cada año reúnen a actores, directores y productores de todo el mundo. En la edición de 2026 se premiarán las mejores películas estrenadas durante 2025, en una ceremonia que también contará con presentaciones musicales y apariciones especiales de celebridades.

Con millones de espectadores en todo el mundo, la gala se ha convertido en un evento global que celebra el talento y la creatividad del cine.

