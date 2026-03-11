Los Premios Oscar Refuerzan Seguridad tras Alerta del FBI por Posible Ataque con Drones Iraníes

La organización de los Premios Oscar decidió incrementar las medidas de seguridad en la ceremonia luego de que el FBI alertara a agencias policiales de California sobre la posibilidad de un ataque con drones vinculado a Irán.

De acuerdo con reportes recientes, el FBI envió un memorando a autoridades locales advirtiendo que Irán podría intentar lanzar drones desde una embarcación frente a la costa estadounidense, con posibles objetivos en California, como represalia ante acciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Aunque no se ha identificado una amenaza inmediata ni un plan concreto, las autoridades estatales y federales decidieron aumentar la vigilancia y mantener un nivel elevado de preparación en distintos eventos masivos, incluida la gala del cine más importante del año.

Coordinación con el FBI y la policía de Los Ángeles

El equipo de producción de los Oscar confirmó que mantiene una estrecha colaboración con el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para garantizar la seguridad de los asistentes, celebridades y espectadores.

Raj Kapoor, productor ejecutivo de la ceremonia, señaló que la seguridad siempre es una prioridad para el evento y que cada año se monitorean los riesgos globales. Según explicó, el objetivo es que todos los invitados y fans que acudan al lugar “se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”.

Personas presentes en actividades previas a la ceremonia señalaron que la seguridad ya se ha intensificado, aunque muchos de los cambios no son necesariamente visibles para el público.

Autoridades aseguran que no hay amenaza inminente

El gobernador de California, Gavin Newsom, también se pronunció sobre la advertencia y aseguró que el estado está monitoreando la situación en coordinación con agencias de inteligencia y seguridad, aunque por ahora no existe una amenaza inmediata confirmada.

Las autoridades señalaron que la alerta forma parte de un protocolo preventivo para eventos de gran visibilidad internacional, como los Premios Oscar, que reúnen a miles de asistentes y atraen la atención del mundo entero.

