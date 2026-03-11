¿Cuánto Cuesta Ver a Bruno Mars en México? Estos son los Precios de los Boletos y el Mapa

El cantante estadounidense Bruno Mars regresará a México con una serie de conciertos en la Ciudad de México como parte de “The Romantic Tour”, una gira que promete uno de los espectáculos más esperados del 2026.

El artista se presentará los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes para conciertos en el país. Además, el show contará con la participación especial de Anderson Paak, quien participará como DJ bajo su alias DJ Pee.Wee.

A continuación te contamos cuánto costarán los boletos, cómo será el mapa del estadio y cuándo comienza la venta.

Bruno Mars Rompe Récord en Spotify

Precios de los boletos para Bruno Mars en México 2026

Los boletos para los conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México tendrán distintos precios dependiendo de la zona del estadio. Estos son los precios finales con cargos incluidos:

Platino: $6,929 – $9,701 – $10,394

Gold: $6,185 – $8,659 – $9,278

Rosa: $5,441 – $8,162

Morado: $4,449 – $6,674

Azul: $3,457 – $5,013

Zona GNP: $3,705 – $5,372 – $5,558

Verde B: $3,209 – $4,493 – $4,653

Naranja B: $2,465 – $3,451 – $3,574

Verde C: $2,093 – $2,930 – $3,035

Naranja C: $1,473 – $2,062 – $2,136

General B: $1,721

Mapa Oficial del Concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP

El mapa del recinto muestra distintas secciones distribuidas entre zonas cercanas al escenario —como Platino, Gold y Rosa— y áreas más alejadas como Verde, Naranja o General B.

Las secciones más cercanas al escenario suelen tener los precios más altos, mientras que las zonas superiores o laterales ofrecen opciones más accesibles.

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos se realizará en dos etapas:

Preventa para fans – 11 de marzo

Conciertos del 3 y 4 de diciembre: desde las 12:00 horas

Conciertos del 7 y 8 de diciembre: desde las 14:00 horas

El acceso a esta etapa estará ligado a la cuenta de Ticketmaster con la que se realizó el registro previo.

Durante la venta para fans se podrán usar tarjetas de débito o crédito de cualquier banco, con un límite de cuatro boletos por cuenta.

Venta general – 12 de marzo

3 y 4 de diciembre: desde las 12:00 horas

7 y 8 de diciembre: desde las 14:00 horas

No habrá preventas bancarias.

Opciones de pago:

Los fans podrán aprovechar meses sin intereses en compras superiores a 3,000 pesos utilizando tarjetas de crédito Banamex, con opción a 3 meses sin intereses.

Con cuatro fechas programadas en el Estadio GNP Seguros, el regreso de Bruno Mars a México apunta a convertirse en uno de los conciertos más demandados del año, por lo que se espera una alta demanda de boletos desde el inicio de la venta.

