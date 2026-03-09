Melanie Martínez Anuncia Conciertos en México: Cuándo, Dónde y Cómo Comprar Boletos

La cantante estadounidense Melanie Martinez anunció su regreso a México con dos conciertos especiales en la Ciudad de México para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Hades.

Los shows formarán parte de una serie de presentaciones íntimas que la artista realizará en distintas ciudades del mundo antes del estreno oficial del disco.

Aquí te contamos cuándo serán los conciertos, dónde se realizarán y cómo comprar boletos.

Cuándo serán los conciertos de Melanie Martinez en México

Melanie Martinez se presentará en la Ciudad de México en dos fechas:

31 de marzo de 2026

1 de abril de 2026

Ambos conciertos están programados a las 8:00 de la noche.

Estas presentaciones forman parte del evento especial “The Hades Ritual – A Live Performance by Circle”, una experiencia en vivo donde la cantante interpretará música de su nuevo álbum junto a una banda completa y arreglos con cuerdas.

Dónde serán los conciertos de Melanie Martínez en México

Los shows se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Las presentaciones en México serán parte de una pequeña serie de eventos exclusivos que también tendrán lugar en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

¿Cómo comprar boletos?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster con el siguiente calendario:

Registro para preventa de fans: disponible hasta el 11 de marzo.

Preventa: 13 de marzo a las 12:00 p.m. (hora local).

Venta general: 13 de marzo a las 4:00 p.m. (hora del centro de México) en Ticketmaster.

Debido a que se trata de conciertos en un recinto relativamente pequeño, se espera una alta demanda de boletos entre los fans de la cantante.

El nuevo álbum Hades

Los conciertos también servirán para presentar en vivo Hades, el cuarto álbum de estudio de Melanie Martinez, que se lanzará el 27 de marzo de 2026.

El disco incluirá temas como “Possession” y “Disney Princess”, y explorará conceptos distópicos y utópicos a través de la narrativa visual característica de la artista.

Con estas fechas, México se suma a la lista de ciudades donde los fans podrán escuchar por primera vez este nuevo capítulo musical de la cantante.

