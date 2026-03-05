Bruno Mars traerá The Romantic Tour a México: Estas son las Fechas de Preventa de Boletos

El cantante estadounidense Bruno Mars regresará a México con su nueva gira The Romantic Tour, con la que ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en diciembre de 2026.

El intérprete de éxitos como “Uptown Funk” y “Just the Way You Are” se presentará los 3, 4, 7 y 8 de diciembre, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

Los boletos estarán disponibles primero en preventa para fans, seguida de la venta general un día después.

Fechas de preventa y venta general para Bruno Mars en México

La Preventa Fans se realizará el 11 de marzo de 2026, mientras que la venta general comenzará el 12 de marzo.

Los horarios dependerán de las fechas de los conciertos:

Preventa Fans – 11 de marzo

Conciertos del 3 y 4 de diciembre: 12:00 p.m.

Conciertos del 7 y 8 de diciembre: 2:00 p.m.

Venta General – 12 de marzo

Conciertos del 3 y 4 de diciembre: 12:00 p.m.

Conciertos del 7 y 8 de diciembre: 2:00 p.m.

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros.

Registro para la preventa de fans de Bruno Mars

Quienes quieran acceder a la Preventa Fans deberán registrarse previamente.

El registro estará disponible desde ahora y hasta el 9 de marzo en el siguiente enlace: https://livemu.sc/brunomars

Una vez registrados, los fans podrán recibir instrucciones para participar en la preventa y asegurar sus boletos antes de la venta general.

Bruno Mars regresa a México

El regreso de Bruno Mars a México ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente después del éxito de sus anteriores conciertos en el país.

Con The Romantic Tour, el artista promete un espectáculo lleno de funk, pop, soul y R&B, acompañado de una producción de gran escala y los éxitos que lo han consolidado como uno de los performers más populares del pop contemporáneo.