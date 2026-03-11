Los Hijos de Luis Miguel: ¿Cuántos Son, Quiénes son sus Mamás y Qué Se Sabe de Sus Vidas?

Luis Miguel y sus hijos han sido foco de atención en días recientes debido a que se filtraron imágenes de uno de los hijos que el cantante tiene con la actriz mexicana Aracely Arámbula.

Desde siempre, Luis Miguel ha sido una de las celebridades mexicanas más mediáticas, no solo por su trabajo sino también por su vida personal.

A lo largo de su vida, Luis Miguel ha tenido tres hijos con dos mujeres distintas, quienes han crecido en contextos muy diferentes: mientras su hija mayor es una figura pública, sus dos hijos menores han sido criados lejos del foco público.

A continuación, te contamos cuántos hijos tiene Luis Miguel, quiénes son, cuántos años tienen y qué se sabe de sus vidas.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel?

Luis Miguel es padre de tres hijos: una mujer y dos hombres. La mayor es fruto de su relación con la actriz y cantante Stephanie Salas, mientras que sus dos hijos menores nacieron durante su relación con la actriz Aracely Arámbula.

Sus nombres son:

Michelle Salas

Miguel Gallego Arámbula

Daniel Gallego Arámbula

Michelle Salas: su hija mayor

La primogénita del cantante es Michelle Salas, nacida el 13 de junio de 1989, cuando Luis Miguel tenía apenas 19 años. Su madre es Stephanie Salas, integrante de la conocida dinastía artística encabezada por la actriz Silvia Pinal.

Michelle creció principalmente con su madre y con el paso de los años construyó una carrera propia en el mundo de la moda. Actualmente se desempeña como modelo, influencer y creadora de contenido, colaborando con diversas marcas internacionales y acumulando millones de seguidores en redes sociales.

Aunque durante años la relación con su padre fue distante, en la última década se han mostrado públicamente más cercanos.

Foto: GettyImages

Miguel Gallego Arámbula: el primer hijo con Aracely Arámbula

El segundo hijo del cantante es Miguel Gallego Arámbula, nacido el 1 de enero de 2007 durante la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Miguel, quien lleva el mismo nombre de su padre, ha sido criado lejos de los medios. Sin embargo, se ha especulado que podría tener interés en la música, lo que ha despertado curiosidad entre los fans del intérprete.

Actualmente es un joven adulto que ha vivido gran parte de su vida bajo el cuidado de su madre.

Daniel Gallego Arámbula: el hijo menor

El menor de los hijos del cantante es Daniel Gallego Arámbula, nacido el 18 de diciembre de 2008, también fruto de la relación con Aracely Arámbula.

A diferencia de su hermana mayor, Daniel mantiene un perfil completamente privado. Se sabe que ha estado enfocado en sus estudios y actividades deportivas, mientras su madre ha buscado mantenerlo alejado de la exposición mediática.

Las imágenes públicas del joven son escasas, lo que ha alimentado la curiosidad del público sobre su vida.

Una relación familiar marcada por la discreción

A lo largo de los años, la relación de Luis Miguel con sus hijos ha sido tema de conversación en medios, especialmente por los periodos de distancia y los conflictos legales relacionados con pensiones y convivencia. Sin embargo, también ha habido reportes de reencuentros y acercamientos familiares en los últimos años, lo que sugiere una relación en evolución.

Mientras Michelle Salas ha construido una vida pública propia, Miguel y Daniel continúan creciendo en un entorno mucho más reservado, lejos del foco mediático que siempre ha acompañado a su padre.