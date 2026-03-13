Donald Trump Dice Que por su “Propia Seguridad” Irán No Debería Ir al Mundial
N+
Estas declaraciones se dan días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores de Irán serían bienvenidos a pesar del conflicto en Medio Oriente
COMPARTE:
Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que Irán no debería participar en el Mundial de futbol 2026 por "su propia seguridad".
El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones dos días después de decirle a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto que existe en Medio Oriente.
En un mensaje en su cuenta de Truth Social indicó:
"La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad"
Posteriormente Trump publicó otro mensaje donde recalcó que el torneo será seguro para los jugadores y espectadores de todo el mundo.
"Los Estados Unidos de América esperan con muchas ganas ser anfitriones del Mundial de la FIFA" y agregó: "¡Las ventas de entradas están 'por las nubes'!".
"Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las 'ESTRELLAS' que son!"
Reunión de Trump con Infantino
Esta semana durante una reunión con el presidente Trump, Infantino declaró que ambos habían analizado la "situación actual en Irán".
"El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos", escribió luego de la reunión.
Trump pide que Australia conceda asilo a jugadoras de Irán
Este semana Trump pidió al gobierno de Australia que les concediera asilo a jugadoras de la selección iraní que se encontraban en ese país.
Las jugadoras temían represalias en Irán por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.
Australia aceptó conceder asilo a las cinco jugadoras que decidieron quedarse.
Historias recomendadas:
- Sarampión en México 2026: Jalisco Supera a Chihuahua como el Estado con Más Contagios en el País
- Gobierno Mexicano Reacciona a Investigación de EUA por Supuestas Prácticas Comerciales Desleales
- Asaltan Tienda de Centro Comercial Metrópoli Patriotismo, CDMX; Sujetos Rompieron Vitrinas
Con información de AFP
LECQ