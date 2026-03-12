Mundial 2026: Trump Promete el Evento Deportivo Más Grande y "Seguro" de la Historia de EUA

El presidente estadounidense Donald Trump publicó este jueves un mensaje en Truth Social en el que anticipó que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande y seguro en la historia de Estados Unidos.

El anuncio llega en un momento de tensión internacional: su administración mantiene activa la operación militar contra Irán —a la que Washington ha llamado "Furia Épica"— y desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió este mismo día a despejar dudas sobre el futuro del torneo.

Las ventas de boletos... ¡Por las nubes! Afirma Trump

Lo primero que destacó Trump fue la respuesta del público. Según el mandatario, la demanda de entradas para el torneo ha superado cualquier expectativa, aunque no ofreció cifras concretas ni fuente que respalde el dato.

"Las ventas de boletos están por las nubes", escribió el presidente en su plataforma.

En el mismo mensaje, el mandatario extendió el reconocimiento a todos los participantes sin distinción de rol, equiparando a los aficionados con los propios futbolistas al momento de describir el trato que recibirán durante el torneo.

Sheinbaum: el Mundial sigue, y el riesgo de ataque en México es "muy, muy bajo"

En México, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió este jueves a las dudas que el conflicto en Medio Oriente ha generado en torno al torneo. En su conferencia mañanera, la mandataria fue enfática al descartar una suspensión.

"No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial, nada; al revés, sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces se va a desarrollar el Mundial", sostuvo.

Ante la pregunta de si México está preparado para una emergencia vinculada al conflicto, Sheinbaum Pardo señaló que un ataque relacionado con Irán se considera un riesgo "muy, muy, muy bajo" en el país, argumentando que México no está involucrado con ninguna de las partes en conflicto y que el gobierno ha mantenido en todo momento una posición de paz.

Más de un año de preparativos en seguridad

La mandataria mexicana también detalló que las autoridades llevan más de un año trabajando en los operativos de seguridad para el torneo, e incluso enviaron a personal al Mundial de Catar para aprender de esa experiencia.

En paralelo, adelantó que este domingo se realizará una clase masiva de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México, con la que la Secretaría de Turismo y el Gobierno capitalino buscarán romper un récord Guinness.

