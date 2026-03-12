Luis Ángel Malagón Sale con Éxito de Cirugía para Reparar Tendón: ¿Podrá Jugar en el Mundial?

El portero del Club América y de la selección mexicana fue operado este jueves 12 de marzo tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en plena Concachampions, con el Mundial a solo tres meses de distancia.

La cirugía fue un éxito, confirmó el Club América. Sin embargo, el tiempo de recuperación que los médicos calculan para Malagón —entre seis y ocho meses— lo deja prácticamente fuera del torneo que arranca el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

6 u 8 meses para volver: la cuenta regresiva que lo aleja de la Copa del Mundo

El procedimiento para reparar el tendón se realizó este jueves y transcurrió sin complicaciones, según informó la institución azulcrema. El tiempo de recuperación estimado oscila entre seis y ocho meses, un plazo que, en el mejor de los escenarios, lo mantendría fuera de las canchas hasta bien entrado el otoño de 2026.

Con esa proyección, la participación de Malagón en el Mundial de este verano se torna prácticamente imposible. El torneo concluye en julio, cuando el guardameta apenas estaría iniciando su proceso de rehabilitación.

Video: Luis Ángel Malagón está con el "Alma Hecha Pedazos": ¿Se Perderá el Mundial 2026 por su Lesión?

¿Cómo pasó?: La jugada que cambió su temporada

La lesión ocurrió el martes 10 de marzo, durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions entre América y el Philadelphia Union, en Pensilvania. A los 37 minutos del encuentro, Malagón intentó despejar un balón en el área chica y se desplomó. Se llevó la mano a la zona del tobillo y fue retirado en camilla.

Esa misma noche, el director técnico André Jardine confirmó en rueda de prensa lo que se temía. "Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles", dijo el brasileño. Al día siguiente, el club confirmó el diagnóstico: rotura del tendón de Aquiles.

"Un duro golpe para todo el grupo"

Jardine no ocultó el peso emocional de la baja. A pesar de que el equipo se llevó la victoria por 1-0 en territorio estadounidense, el técnico describió un vestidor marcado por la tristeza.

"El triunfo era importante, pero el sentimiento al final era un poco de tristeza por Malagón, lo queremos mucho, es muy querido por todo el grupo, él entró como capitán para demostrar también la importancia que tiene para nosotros", señaló.

¿Quién defiende el arco del Tri si Malagón no llega a tiempo?

Malagón, de 29 años, era el favorito del seleccionador Javier Aguirre para ser el portero titular en la inauguración del Mundial. El año pasado fue pieza clave en el tricampeonato del América y jugó 12 partidos con la selección nacional, entre ellos los que le dieron a México los títulos de la Liga de Naciones y la Copa Oro.

Su lugar en la convocatoria mundialista ahora está en disputa. Raúl Rangel, de Chivas, ha sido titular en los últimos encuentros del Tri. El veterano Guillermo Ochoa, que milita en el Limassol de Chipre, y Carlos Acevedo, de Santos Laguna, son los nombres que emergen como alternativas para completar la terna de arqueros.

La lista del Tri, cada vez más corta

La lesión de Malagón se suma a una cadena de bajas que complica los planes de Aguirre de cara al torneo. Edson Álvarez fue operado del tobillo; Luis Chávez se recupera de una rotura de ligamentos; Rodrigo Huescas también presenta rotura de ligamentos; Santiago Giménez acaba de retomar entrenamientos con el Milan; y la joven promesa Gilberto Mora arrastra una pubalgia. Alexis Vega y César Huerta también están en proceso de recuperación.

Historias recomendadas:

CT