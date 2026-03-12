Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., Uno de los 10 Más Buscados por el FBI

Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México luego de haber estado prófugo durante casi tres años, informó el director del Buró Federal de Investigaciones estadounidense, Kash Patel.

En un mensaje en redes sociales, detalló que el sujeto, originario de California, Estados Unidos, fue capturado en el estado de Sinaloa.

¿Quién es Samuel Ramírez Jr.?

De acuerdo con Patel, Samuel Ramírez Jr. es acusado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres el 21 de mayo de 2023.

“Tras los presuntos asesinatos, se creía que había huido del país. Fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023 y se emitió una orden de arresto federal el 14 de noviembre de 2025”, expuso.

El director del FBI indicó además que hace algunas horas, el hombre llegó a Seattle procedente de México y ya quedó bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, donde enfrentará a la justicia.

Según su ficha de búsqueda, Ramírez Jr. nació el 17 de abril de 1992 en California y estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI; se ofrecía 1 millón de dólares por información que llevara a su captura.

Agradecimiento a autoridades de México

Patel agregó que se trata de “otro objetivo de alto valor muy buscado, capturado bajo el liderazgo del FBI y el Departamento de Justicia”.

El funcionario externó un “agradecimiento especial” a la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington por su colaboración para coordinar el arresto.

