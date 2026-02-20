Caso Nancy Guthrie: García Harfuch Descarta Línea de Investigación del FBI que Apunte a Sonora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se corroboró directamente con el FBI que no hay ninguna línea de investigación que apunte a Sonora en el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de noticias Savannah Guthrie.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Guanajuato, el funcionario fue cuestionado sobre las versiones de que autoridades estadounidenses presuntamente estaban investigando si la mujer fue trasladada a México.

Es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea en este caso en México.

Así contestó el titular de la SSPC, quien reiteró que no hay “ningún indicio, ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país”.

Nancy Guthrie tiene 84 años y es madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie.

Desapareció de su casa en Catalina Foothills el 1 de febrero de 2026.

El FBI anunció una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca al regreso de Guthrie y al arresto y condena de los responsables de su desaparición.

Video relacionado: Caso Guthrie: Fiscalía de Sonora No Ha Recibido Solicitud de Colaboración por Parte del FBI.

Video: Caso Nancy Guthrie: Medios de EUA Refieren Posibilidad de que la Mujer Haya Sido Trasladada a México

Reuniones con funcionarios de EUA

En otro tema, García Harfuch brindó detalles de las reuniones que tuvo con funcionarios de Estados Unidos en Washington D.C.

“Fueron reuniones que son de seguimiento, que son permanentes, con personal del Departamento de Justicia y otras agencias en materia de seguridad, en realidad son de seguimiento y de intercambio de información”, abundó.

El secretario de Seguridad también indicó que no se tocó el tema del cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas.

Sin embargo, comentó que lo que se sabe del caso es que “fue un asunto entre sus propias instituciones, no tuvo que ver algo relacionado con nuestro país. Al final ellos mismos declararon que fue un globo que no tenía nada que ver con un dron del crimen organizado, ellos mismos lo refirieron así”.

García Harfuch además indicó que no ha habido requerimientos específicos de las autoridades estadounidenses para contrarrestar drones en México, sino más bien bajar la incidencia delictiva en nuestro país y frenar el flujo de drogas a EUA.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb