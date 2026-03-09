Especialistas Alertan por Impacto de la Violencia en Niños de México: Secuelas Pueden Durar Años

En México, donde la violencia forma parte de las noticias diarias, especialistas en salud mental advierten sobre un riesgo silencioso que podría afectar a toda una generación. Hablar de homicidios, enfrentamientos o conflictos armados como si fueran parte normal de la vida cotidiana puede impactar seriamente la psicología de niñas, niños y adolescentes.

Tan solo en 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó alrededor de 33 mil homicidios en el país, una cifra que refleja el entorno de inseguridad al que están expuestos millones de menores. Expertos señalan que cuando estos hechos se normalizan o se minimizan frente a los niños, pueden provocar consecuencias emocionales y conductuales que incluso se arrastran hasta la vida adulta.

Decir la verdad a los niños es clave para proteger su salud emocional

La doctora María Teresa Navarrete, psicóloga y especialista en Salud Pública, explica que ocultar o normalizar la violencia no es la mejor estrategia para proteger a los menores. Al contrario, considera fundamental hablar con honestidad y brindar orientación adecuada según la edad de cada niño.

Navarrete señala que presentar la violencia como algo cotidiano puede generar una percepción equivocada de la realidad y afectar la forma en que los menores comprenden su entorno.

Se tiene que hablar con la verdad con los niños y obviamente si uno les empieza a decir que lo que está pasando es algo normal, eso no es correcto, porque ahí nosotros estamos mintiendo en la situación en la cual se encuentra el país y la situación en él.

La especialista explica que el contexto de violencia que vive México también influye en la percepción de seguridad de los menores. Cuando no existe orientación ni diálogo dentro del hogar, los niños pueden interpretar los hechos de forma incorrecta o generar miedos que no saben cómo expresar.

Padres buscan limitar la exposición a violencia en redes y videojuegos

Ante este panorama, algunos padres de familia han decidido modificar hábitos en casa para evitar que sus hijos estén expuestos constantemente a contenidos violentos, especialmente en internet, redes sociales y videojuegos.

Ana María, madre de familia, explica que en su hogar han establecido reglas claras para evitar que su hija consuma contenidos relacionados con violencia.

A la niña no le permitimos que vea cosas de violencia. Ella no tiene videojuegos violentos ni nada, precisamente para evitar que se contamine con la situación. Sabemos que es imposible que no lo vea o no lo oiga, pero tratamos de explicarle lo mejor posible que la violencia no es buena.

La madre también destaca que es importante enseñar a los menores a pedir ayuda cuando enfrenten situaciones de agresión, como el bullying escolar. En esos casos, recalca que deben acudir primero con maestros o con sus propios padres.

Señales de alerta: ansiedad, insomnio y aislamiento en menores

Especialistas en salud mental han detectado que los niños y adolescentes expuestos de forma constante a ambientes violentos pueden presentar cambios importantes en su comportamiento. Estas señales muchas veces pasan desapercibidas si no existe comunicación dentro del entorno familiar.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran ansiedad, problemas para dormir, despertares repentinos durante la noche y aislamiento social. Algunos menores también comienzan a alejarse de sus amigos o muestran irritabilidad constante.

La doctora María Teresa Navarrete explica que estos cambios pueden ser una alerta temprana de que el menor está procesando emociones difíciles relacionadas con lo que observa en su entorno o en los medios de comunicación.

Se empiezan a notar datos importantes, sobre todo de comportamiento. Son niños que no pueden dormir, tienen despertares muy súbitos cuando son pequeños y también pueden aislarse un poco de sus amigos.

Cómo hablar de la violencia con los niños según su edad

Los especialistas recomiendan que los padres expliquen los hechos violentos de forma distinta según la etapa de desarrollo del menor. No se trata de ocultar la realidad, sino de comunicarla de forma que el niño pueda comprenderla sin generar miedo innecesario.

En el caso de niñas y niños entre 3 y 5 años, lo más recomendable es ofrecer explicaciones simples, evitar detalles gráficos y reforzar que lo ocurrido no es culpa de ellos. También es importante transmitirles seguridad y recordarles que los adultos están para protegerlos.

Cuando estas situaciones no se atienden desde la infancia, las consecuencias pueden aparecer años después. Los especialistas advierten que problemas emocionales no tratados en la niñez pueden transformarse en alteraciones conductuales en la vida adulta, afectando la manera en que las personas se relacionan con los demás y enfrentan situaciones de conflicto.

Historias recomendadas: