Papa León XIV Llama a Erradicar Violencia Contra las Mujeres Con Educación de Jóvenes.

El papa León XIV urgió a "implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer" empezando "por la educación de los jóvenes", en un texto publicado en la revista mensual Plaza San Pedro.

En el texto, adelantado este domingo por el diario Corriere de la Sera en ocasión del Día de la Mujer, el pontífice estadounidense responde a la carta de Giovanna, una mujer italiana que le plantea el problema de la violencia de género.

"Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres.

"En un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento, necesitamos apoyar aún más el genio femenino", explica el papa.

Afirma que quizá las mujeres son atacadas y asesinadas justo "porque son un signo de contradicción en esta sociedad confusa, incierta y violenta, porque nos señalan valores de fe, libertad, igualdad, generatividad, esperanza, solidaridad y justicia.

"Estos son grandes valores, pero que son atacados por una mentalidad peligrosa que infesta las relaciones, generando solo egoísmo, prejuicios, discriminación y deseo de dominación".

¿Qué desata la violencia de género, según el pontífice?

Y son estos motivos, añade el papa estadounidense, los que "con frecuencia conducen a la violencia, como lamentablemente demuestran los numerosos casos recientes de feminicidio".

El papa subraya que "nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad".

Y agrega que toda la Iglesia "comparten la urgente necesidad de implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer" y añade que "para detener la violencia, debemos empezar por la educación de los jóvenes".

"Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos", aseveró.

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, recordando la lucha histórica por la igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos.

La fecha fue elegida en homenaje a las mujeres trabajadoras que, a finales del siglo XIX y principios del XX, organizaron protestas por mejores condiciones laborales y derechos políticos, incluyendo la trágica muerte de trabajadoras en la fábrica de camisas de Nueva York en 1911, que evidenció la explotación laboral femenina.

En diversas ciudades del mundo se prevén marchas, concentraciones y actividades culturales, con el objetivo de visibilizar los avances y desafíos pendientes en equidad de género.

