Asamblea de Irán Elige a Nuevo Líder Supremo; Israel Amenaza Con Atacarlo

La Asamblea de Expertos de Irán decidió quién será el nuevo líder supremo del país, pero no se reveló el nombre, en tanto, el ejército de Israel advirtió que atacará a quien sea elegido como el sucesor de Alí Jamenei, así como a quienes participen en su designación.

Previamente, el ayatolá Mohammadmehdi Mirbaqeri, miembro de la referida asamblea, fue citado diciendo que más o menos se ha alcanzado un consenso mayoritario sobre un sucesor del fallecido Jamenei.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

Sin embargo, quedaban algunos obstáculos por resolver con respecto al proceso, dijo Mirbaqeri, y agregó que el trabajo debe ser preciso para evitar controversias.

El miembro de la asamblea confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

¿Cómo se eligió el nuevo líder?

Los medios iraníes dijeron que el grupo tuvo un pequeño desacuerdo sobre si necesitarían reunirse en persona para emitir su decisión final o evitar esta formalidad. Heidari Alekasir dijo en un video publicado por Nournews este domingo que una reunión en persona no era posible en las condiciones actuales, sugiriendo alternativas remotas y escritas.

"Esta es una situación extraordinaria, la Asamblea no puede reunirse en sesión plenaria", dijo, añadiendo que atacar la Asamblea sólo beneficiaría a los enemigos de Irán y "perjudicaría la revolución".



Heidari Alekasir dijo que el candidato había sido elegido basándose en el consejo del difunto líder supremo de que el máximo líder de Irán debería "ser odiado por el enemigo" en lugar de elogiado por él.

"Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) ha mencionado su nombre", dijo el alto clérigo sobre el sucesor elegido, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, era una elección "inaceptable" para él.

"Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos", afirmó el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri.

Las presiones para acelerar el proceso también han llegado del parlamentario ultraconservador Hamid Rasaei, quien ha pedido poner fin cuanto antes a la actividad del Consejo Provisonal de Liderazgo, del que forma parte el presidente del país Masud Pezeshkian, a quien criticó por sus afirmaciones de que Irán no atacaría más a sus países vecinos.

Israel advierte que atacará la asamblea y al nuevo líder

El Ejército israelí reiteró este domingo 8 de marzo que atacará al sucesor del antiguo líder del régimen iraní, Alí Jamenei, asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y a todos aquellos que lo designen.

"Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor", advirtió el Ejército en una publicación en su cuenta de X en farsi.

En el mensaje, Israel asegura que "tras la neutralización del tirano Jameneí", ahora "el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder".

"La Asamblea de Expertos de Irán, que no se ha reunido en décadas, se congregará pronto en la ciudad de Qom", agregó.

E insistió en que también serán objetivo de los ataques de Israel "todos aquellos que pretendan participar en la reunión".



El asesinato del clérigo Jameneí era uno de los objetivos principales del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, principal enemigo de Israel, en esta nueva ofensiva iniciada junto a Estados Unidos contra el país persa que consumaron durante el primer día de bombardeos, el pasado sábado, 28 de febrero.

Tras la confirmación de su muerte -por parte de Israel y de Irán- además de la de varios altos cargos del régimen, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista, el ayatolá Alireza Arafi, han asumido el liderazgo del país.



Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición”, informó la agencia estatal IRNA. Se espera, según reportan medios iraníes, que pronto tenga lugar esta Asamblea de Expertos para elegir al nuevo sucesor.

¿Quién será el sucesor?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que debe estar involucrado en la selección del próximo líder de Irán, informó el jueves el sitio web de noticias estadounidense Axios. El mandatario dijo que el joven Mojtaba Jamenei, un clérigo de línea dura de rango medio, era el sucesor más probable de su padre, según Axios, pero advirtió que rechazaría tal opción.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, no estaba en Teherán cuando su papaá, Alí Jamenei, murió en ataques aéreos al comienzo de la guerra, dijo una fuente iraní a Reuters el pasado miércoles.

El segundo hijo de Alí Jamenei tiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria de élite de Irán y es una de las figuras más influyentes en el establishment clerical iraní, gracias a la influencia que construyó detrás de escena y su papel como guardián de su padre, según personas familiarizadas con el asunto.

Ha sido considerado durante años como uno de los principales candidatos para suceder a Jamenei padre, a pesar de nunca haber ocupado un cargo gubernamental, salvo trabajar en la oficina de su padre.

Los medios iraníes informaron la semana pasada que los ataques derribaron un edificio auxiliar de la Asamblea de Expertos en la ciudad de Qom.

