Choque Múltiple de Motos Deja un Muerto en la Vía José López Portillo

Un choque múltiple entre tres motos se registró la tarde de este sábado sobre la avenida López Portillo, en Tultitlán, en el Estado de México. Tras el impacto, un motociclista perdió la vida en el lugar. Servicios de emergencia y autoridades acudieron a la zona para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

En esta vialidad neurálgica, de conexión entre varios municipios, los motociclistas venían circulando a exceso de velocidad a la altura del Mexibús Cartagena, cuando una camioneta Urvan se cruza en el camino y alcanza impactar a una de las motocicletas, que termina partida a la mitad.

Catapultado

La parte delantera y el volante de esta motocicleta quedaron a unos 10 metros en sentido opuesto de la circulación, mientras que el conductor salió disparado, catapultado, y quedó a unos 40 metros. El hombre de unos 40 años perdió la vida al instante del impacto.

Los reportes indican que los motociclistas venían echando carreritas y no contaban con que la Urvan se les cruzaría en el camino y que termina también impactada por las motocicletas. Los otros dos conductores terminaron también lesionados.

Un vehículo de servicios periciales se encargó de llevarse el cuerpo, mientras los servicios periciales seguían trabajando en el lugar y una grúa levantaba la moto siniestrada.

