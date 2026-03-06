Carambola de Cuatro Vehículos en Periférico de Puebla Provoca Tráfico Lento

La mañana de este viernes 6 de marzo de 2026 un choque múltiple afectó la circulación en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la 14 Sur, con sentido a Valsequillo.

Al menos cuatro vehículos particulares se impactaron por alcance frente al Colegio Saint Joseph al sur de la capital poblana; de acuerdo con reportes de usuarios de la vialidad, la carambola paralizó el tránsito vehicular.

Tráfico lento en Periférico Ecológico de Puebla por choque múltiple con sentido a Valsequillo

Testigos afirman que uno de los conductores frenó de forma abrupta, por el uso del carril de alta por parte de máquinas barredoras, lo que habría provocado que los otros automovilistas no alcanzaran a frenar y se impactaran consecutivamente.

La fila de vehículos a baja velocidad llega hasta la zona de la Colonia Loma Bella. Se recomienda tomar vías alternas mientras se labora en la liberación de la circulación vehicular.

No se reportan lesionados de gravedad en el punto, y ya se encuentran las grúas para el retiro de las unidades siniestradas.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

JAPR