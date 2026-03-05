Tráiler Choca contra Estructura Metálica de la Ciclovía en la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 5 de marzo de 2026 se registró el choque de un tráiler con la estructura metálica de la ciclovía ubicada en el Bulevar Esteban de Antuñano en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con testigos, el conductor de la unidad pesada habría perdido el control estrellándose y derribando la valla en dicha vialidad, a la altura de la gasolinera y las vías del tren.

Tráiler derriba estructura metálica de ciclovía en Bulevar Esteban de Antuñano de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este jueves que se registró el choque de un tráiler con la estructura metálica que cubre la ciclovía ubicada en el Bulevar Esteban de Antuñano en la capital poblana.

Según los primeros reportes, el chofer perdió el control del vehículo pesado impactando la valla y terminando arriba del camellón de dicha vialidad al norte de la ciudad de Puebla.

Hasta el momento por este accidente solo se han reportado daños materiales, aunque aún se espera un reporte más detallado por parte de las autoridades competentes.

Tráiler vuelca sobre la autopista México-Puebla

El pasado 28 de febrero se registró un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 89 lo que provocó el cierre parcial de la circulación en Santa Catarina Hueyatzacoalco de San Martín Texmelucan.

El conductor de un tráiler que transportaba materia prima, perdió el control a la altura del puente Santa Catarina y terminó volcado.

Chocan Automóvil y Grúa en Calle 25 Norte de Colonia Cleotilde Torres en Puebla

El tractocamión color amarillo quedó con severos daños materiales, principalmente en su parte delantera; No obstante, no se dieron detalles del estado de salud del operador.

Con información de Franco Arteaga

