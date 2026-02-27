Tres Tráileres Protagonizan un Choque Múltiple en Autopista de Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este viernes 27 de febrero de 2026 se registró un choque múltiple entre tres tráileres sobre la autopista México-Puebla en el carril con dirección a la Ciudad de México.

La carambola ha generado caos vial a la altura del puente de Santa María Xonacatepec, junta auxiliar de la capital poblana. Hasta el momento se desconoce si hubo lesionados de gravedad.

Tres tráileres protagonizan choque múltiple en autopista México-Puebla

Fue cerca de las 17:00 horas de este viernes que se dio a conocer el accidente carretero entre tres tráileres sobre la autopista México-Puebla a la altura del puente de Santa María Xonacatepec en la ciudad de Puebla.

Dicho choque múltiple generó al menos dos filas de vehículos kilométricas en carriles que van con dirección a la Ciudad de México esperando que a la brevedad posible se restablezca la circulación.

El incidente generó caos vial sobre la autopista México-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Volcadura de tráiler en autopista Puebla-Orizaba provocó cierre total y tráfico paralizado

La mañana de este mismo viernes se registró un fuerte accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba con dirección a Veracruz, la volcadura de un tráiler provocó el cierre total en el tramo de Acatzingo-Cd. Mendoza altura del kilómetro 236.

Un tractocamión que remolcaba una caja terminó sobre uno de sus costados en el carril de baja cuando intentaba dar la vuelta, lo que causó que el material que transportaba quedara regado en la vialidad.

Testigos del incidente dieron aviso al número de emergencias para poder auxiliar al conductor, de quien se desconoce su estado de salud.

