Cuatro Muertos y Siete Lesionados Dejó un Fuerte Accidente en la Autopista Siglo XXI de Puebla

Un fuerte choque dejó a cuatro personas sin vida y siete más lesionadas en la Autopista Siglo XXI, con sentido a Puebla; Este accidente en donde se vio involucrada una camioneta y un automóvil, movilizó a los cuerpos de emergencia durante las primeras horas de este viernes.

De acuerdo con los hechos, las cuatro víctimas mortales viajaban en un carro modelo Fusion negro con placas del estado de Morelos, el cual resultó con daños severos tras el impacto; Mientras que las otras personas iban a bordo de una camioneta que quedó afuera de la carretera con afectaciones principalmente en su parte delantera.

Paramédicos y personal de rescate acudieron de inmediato a la altura de Lomas Verdes para brindar atención a los siete lesionados, entre ellos dos menores de edad, quienes presentaban diversas contusiones y fueron trasladados a unidades médicas para valoración.

El cuerpo de emergencias informó que dos niñas quedaron prensadas entre los fierros del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de equipo especializado para la extracción.

De manera extraoficial, señalan que el conductor presuntamente responsable se habría quedado dormido al volante, lo que habría provocado el impacto; Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas oficiales del accidente.

Elementos de seguridad resguardaron la zona por lo que la circulación en la Autopista Siglo XXI presentó afectaciones durante varias horas, esto debido a que se llevaron acabo labores de auxilio, por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad.

Minutos después agentes de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cadáveres y la recolección de evidencia para esclarecer este hecho. Las unidades tuvieron que ser retiradas con apoyo de dos grúas para poder liberar el paso en su totalidad.

Una vez más, este trágico accidente recuerda la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en tramos carreteros de alta velocidad.

Con información de Franco Arteaga

MCS