Vehículo se Impacta contra Camioneta de Colección del Año 1971 en Puebla; El Conductor Huyó

La mañana de este jueves 26 de febrero, se registró un fuerte accidente en el cruce de la 16 de Septiembre y Avenida Tlaxcala en donde un automóvil y una camioneta de modelo clásico fueron protagonistas.

De acuerdo a los hechos, el vehículo color rojo impactó de manera abrupta la parte trasera de una camioneta blanca que se encontraba estacionada en la vía pública. Luego del choque, el conductor responsable huyó del lugar, dejando la unidad abandonada y sin asumir los daños ocasionados.

Francisco Rivera, dueño de la camioneta de modelo antiguo refirió que él estaba durmiendo cuando sucedieron los hechos, y posteriormente fue notificado, al salir se percató el aparatoso accidente e intentó buscar al responsable, pero ya no pudo ser localizado.

El propietario de la camioneta afectada señaló que este es un vehículo de colección modelo 1971, el cual había adquirido recientemente con la intención de heredarlo a sus nietos, por lo que este hecho le generó impotencia al no encontrar a un responsable, esto mencionó Francisco para las cámaras de N+.

Es de 1971, 55 años tiene mi vehículo de colección totalmente, jamás había tenido un incidente como este, tenía dos años y medio arreglándolo (...) Sí molesto, impotencia , el sueño de que esta camioneta era para mis nietos

Al sitio arribaron elementos de tránsito municipal para realizar el peritaje correspondiente y dar inicio a la búsqueda del dueño del vehículo rojo el cual presentó severos daños materiales.

Motociclista sufre grave accidente en el Periférico Ecológico de Puebla

En la incorporación del Periférico Ecológico a la Autopista México-Puebla ocurrió un percance vial la mañana del jueves entre auto particular y motocicleta.

Uno de los conductores explicó que se dirigía al Aeropuerto Hermanos Serdán, tomó por error la salida hacia Orizaba, y al intentar regresar al carril central del Periférico, el motociclista lo impactó por detrás.

Paramédicos atendieron al motociclista, quien requirió traslado hospitalario, mientras que policías de tránsito del municipio de Coronango auxliaron el percance vial y facilitaron el peritaje para el deslinde de responsabilidades.

