Vehículo se Impacta contra Camioneta de Colección del Año 1971 en Puebla; El Conductor Huyó

Un choque dejó severos daños materiales a dos unidades en la 16 de Septiembre y Avenida Tlaxcala en la ciudad de Puebla.

Accidente Camioneta de Modelo Antiguo y Automóvil Rojo en 16 de Septiembre y Avenida Tlaxcala en Puebla

Vehículo queda destrozado tras chocar contra camioneta en Puebla. Foto: N+

La mañana de este jueves 26 de febrero, se registró un fuerte accidente en el cruce de la 16 de Septiembre y Avenida Tlaxcala en donde un automóvil y una camioneta de modelo clásico fueron protagonistas.

De acuerdo a los hechos, el vehículo color rojo impactó de manera abrupta la parte trasera de una camioneta blanca que se encontraba estacionada en la vía pública. Luego del choque, el conductor responsable huyó del lugar, dejando la unidad abandonada y sin asumir los daños ocasionados.

Francisco Rivera, dueño de la camioneta de modelo antiguo refirió que él estaba durmiendo cuando sucedieron los hechos, y posteriormente fue notificado, al salir se percató el aparatoso accidente e intentó buscar al responsable, pero ya no pudo ser localizado.

Conductor huye tras chocar contra camioneta de colección en Puebla

El propietario de la camioneta afectada señaló que este es un vehículo de colección modelo 1971, el cual había adquirido recientemente con la intención de heredarlo a sus nietos, por lo que este hecho le generó impotencia al no encontrar a un responsable, esto mencionó Francisco para las cámaras de N+.

Es de 1971, 55 años tiene mi vehículo de colección totalmente, jamás había tenido un incidente como este, tenía dos años y medio arreglándolo (...) Sí molesto, impotencia , el sueño de que esta camioneta era para mis nietos

Al sitio arribaron elementos de tránsito municipal para realizar el peritaje correspondiente y dar inicio a la búsqueda del dueño del vehículo rojo el cual presentó severos daños materiales.

Con información de Franco Arteaga y Ana Celia Lara

